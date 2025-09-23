Lotto-König Chico gönnt sich neuen Porsche – und macht knackige Ansage

Kürsat Yildirim, besser bekannt als Chico aus Dortmund, gönnt sich mal wieder etwas ganz Besonderes. Nachdem sich der Lotto-Millionär im Jahr 2024 noch von seinem Ferrari „488 Pista“ trennen wollte, erweitert er jetzt mal wieder seinen Fuhrpark.

Von seinem geliebten Ferrari konnte er sich letztendlich nicht trennen (mehr dazu hier >>>). Doch eine andere Automarke hat es Chico offensichtlich noch mehr angetan.

Lotto-Chico gönnt sich nächsten Porsche

„Ich liebe Porsche über alles“, gibt der Dortmunder Lotto-König Mitte September zu und verspricht: „Den Rest meines Lebens werden immer zwei, drei Porsche vor meiner Haustür stehen.“ Damit diese knackige Ansage auch wahr wird, war Chico jetzt im Porsche-Zentrum Hagen shoppen.

Denn bislang war der Luxus-Liebhaber vor allem mit seinem schwarzen Porsche 911 unterwegs. Den hatte sich Chico direkt nach seinem Lotto-Gewinn im Herbst 2022 gegönnt. Drei Jahre später hat der neureiche Dortmunder wieder zugeschlagen.

So erkennst du Chicos neuen Porsche

Um welches Modell es sich handelt, lässt Chico zwar offen. Weil er aber in einem Instagram-Video über den Schreibtisch des Porsche-Händlers filmt, könnte das Geheimnis gelüftet sein. Eigentlich wollte der Dortmunder seiner Community nur seine Kennzeichen-Halter mit der Aufschrift „Kürsat“ zeigen. Der Chef der Hagener Porsche-Niederlassung soll den für Chico zuständigen Autoverkäufer wegen der Kennzeichen-Halter gewarnt haben: „Wenn damit etwas passiert, steht dein Schreibtisch draußen. Bitte pass darauf gut auf. Das gehört Chico.“

Ein Spruch ganz nach dem Geschmack des Lotto-Königs. Doch der Kamera-Schwenk über die Kennzeichen-Halter auf dem Schreibtisch offenbarte noch etwas anderes. So lag dort ein Schlüssel mit der Aufschrift: „Panamera 4S E“. Gut möglich, dass dieser zum neuen Lieblingsspielzeug von Chico gehören.

Bei dem Porsche-Modell handelt es sich um ein Hybrid-Fahrzeug mit 544 PS, das in der Grundausstattung ab 145.200 Euro zu haben ist. Das Geschoss beschleunigt innerhalb von 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und fährt bis zu 290 km/h schnell. Ob sich Chico tatsächlich für dieses Auto entschieden hat, erfahren seine Fans sicher bald – oder erkennen es selbst am unverwechselbaren Kennzeichen-Halter.