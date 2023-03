Lotto-Millionär Chico: Experte kann Glück des Dortmunders kaum fassen – „1:160 Millionen“

Wie viel Glück kann ein Mensch haben? Diese Frage kann beim Blick auf Lotto-Millionär Chico aus Dortmund durchaus aufkommen.

+++ „Chico“ aus Dortmund gewinnt schon wieder im Lotto – doch das Geld ist sofort weg +++

Dreimal hat Kürsat Yildirim im Lotto abgeräumt – innerhalb weniger Monate. Einmal mehr als 9,7 Millionen Euro, dann 1.700 Euro und nochmal fast 2.700 Euro obendrauf. Selbst Experten sind bei Chicos Glückssträhne nur noch fassungslos.

Lotto-Chicos Glückssträhne – Experte baff

„Bild“ hat sich sofort mit Mathematiker Christian Hesse zusammengesetzt. Hesse ist Professor an der Universität Stuttgart – und passenderweise Experte in Stochastik, also der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Er hat Chicos Lotto-Gewinnchancen einfach mal nachgerechnet.

+++ Lotto–König „Chico“ veralbert – über dieses Video lacht ganz Deutschland: „Wahnsinn“ +++

„Wenn man davon ausgeht, dass er in diesem halben Jahr bei jeder Ziehung immer einen ganzen Lottozettel ausgefüllt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit für den Chicho-Hattrick etwa eins zu 160 Millionen“, so der Experte. Bitte was?

Im Vergleich: Laut „lotto.de“ beträgt die Chance, beim beliebten „6aus49“ mit 6 richtigen Tipps plus Superzahl zu gewinnen, bei eins zu 140 Millionen.

Chico ist nur einmal im Jahrzehnt?

Chico könnte mit seinem Lotto-Hattrick für einige Jahre den Glückspilz-Status behalten. Professor Hesse erklärt: „Trotz der großen Zahl der Menschen, die in Deutschland Lotto spielen und der großen Zahl von Tipps, die bei jeder Ziehung abgegeben werden, kann man davon ausgehen, dass es in jedem Jahrzehnt im Schnitt nur einen Menschen gibt, der so viel Lotto-Glück hat wie Chico.“

Mehr News:

Wer weiß? Vielleicht taucht 2032/33 ja dann der nächste Lotto-König auf.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga