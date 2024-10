Lotto-König Chico fliegt in Urlaub und ist fassungslos – „Wo bin ich hier gelandet?“

„Meine Taschen sind gepackt, jetzt geht’s los.“ Kürsat Yildirim, alias Chico aus Dortmund, hat sich am Montag (28. Oktober) auf den Weg in den wohlverdienten Urlaub gemacht.

Nach all der Aufregung der letzten Wochen und Monate freut sich der Lotto-Millionär auf eine mindestens drei Wochen lange Auszeit: „Ich brauche das wirklich“, so Chico, der ankündigt vollkommen von der Bildfläche verschwinden zu wollen. Was den Lotto-Glückspilz auf dem Flug vom Düsseldorf Flughafen in den Urlaub erwartet, macht ihn komplett sprachlos.

Lotto-Chico: „Was ist das denn hier los?“

Wie es sich für einen „Vollzeit-Millionären“ gehört, hat Chico für seine Flugzeug-Reise die Business-Class gebucht. Auch wenn sich der 43-Jährige seit seinem Lotto-Jackpot im Herbst 2022 in erlesenen Kreisen bewegt, lässt ihn der Luxus in der Luft nicht kalt.

Noch bevor der Flieger abhebt, bietet eine Stewardess dem neureichen Dortmunder einen Drink an. Chico wählt einen frisch gepressten Orangensaft und fragt fassungslos: „Ey Leute, wo bin ich hier gelandet. Was ist denn hier los?“ Mit mächtig Beinfreiheit und einem Platz, der sich zu einem Bett umbauen lässt, geht es in die Ferien. „Das ist crazy, das ist wirklich so schön“, entfährt es dem ehemaligen Kranfahrer mit der kriminellen Vergangenheit, der noch zu gut vor Augen hat, wo er herkommt: „Wer dachte, dass ich irgendwann sowas erleben würde?“

„Wenn du Geld hast, brauchst du nicht mehr laufen“

Angekommen an seinem Zielort lässt sich Chico dann auch noch mit einem Caddy durch den Flughafen kutschieren: „Wenn du Geld hast, brauchst du nicht einmal mehr laufen“.

Als er später an den Geschäften in der Airport-Halle vorbeikommt, überkommt ihn dann wieder ein Gefühl der Dankbarkeit. Denn er könne sich einfach alles gönnen, was angeboten werde. „Was hat der liebe Gott mit mir gemacht?“, fragt er sich und wünscht jedem seiner Follower ebenfalls das Gefühl dieser finanziellen Unabhängigkeit.

Für die meisten dürfte der Weg dahin allerdings eher über harte Arbeit führen. Schließlich ist der Lotto-Gewinn nur den größten Glückspilzen unter uns vergönnt – wie Chico eben…

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.