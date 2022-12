Lotto-König Chico: Nach RTL-Pleite – findet er jetzt auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund sein Glück?

Das Gesicht von Lotto-König „Chico“ aus Dortmund hätte am Sonntag (11. Dezember) kaum länger sein können. Der frischgebackene Millionär war mit großen Hoffnungen zum RTL-Jahresrückblick „Menschen Bilder Emotionen 2022“ gefahren. Schließlich hatte sich dort auch Sarah Connor angekündigt.

Die hatte der Lotto-Glückspilz zuvor mehrfach als seine Traumfrau bezeichnet. Um die Sängerin zu beeindrucken, fuhr „Chico“ stilecht mit seinem neuen Ferrari vor. Doch am Ende stand der Neureiche mit leeren Händen da. Denn Sarah Connor ließ sich an diesem Abend nicht blicken. Doch jetzt hat der 42-Jährige die nächste Chance – und zwar bei einem echten Heimspiel.

Lotto-König „Chico“ muss zum Weihnachtsmarkt Dortmund

Eine starke Erkältung sollten die Pläne des Mannes aus der Dortmunder Nordstadt durchkreuzen. „Ich bin sehr traurig“, ließ „Chico“ Sarah Connor wissen. Die lud ihn daraufhin aus dem Krankenbett auf ein Konzert zu sich ein (mehr hier). Konkret wurde die Sängerin nicht. Ob sie da jedoch schon ihren Auftritt auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt im Sinn hatte?

Dort wird die 42-Jährige nach WDR-Angaben zwischen Sonntag (18. Dezember) und Donnerstag (22. Dezember) erwartet. Die Delmenhorsterin soll eine der prominenten Gäste sein, die beim „WDR 2 Weihnachtswunder“ auftreten werden. Wann genau die Sängerin nach Dortmund kommt, ist allerdings bislang unklar.

Trifft „Chico“ endlich Sarah Connor?

Fest steht hingegen bereits der Ort: Sarah Connor wird Teile eines vierköpfigen WDR-2-Moderationsteams in einem Studio aus Glas am Rande des Dortmunder Weihnachtsmarkts besuchen. Sabine Heinrich, Steffi Neu, Thomas Bug und Jan Malte Andresen werden fünf Tage lang ununterbrochen aus der Glasbox am Hansaplatz senden.

Neben Sarah Connor kommen noch diverse andere Gäste zur ins provisorische Studio auf den Dortmunder Weihnachtsmarkt:

Johannes Oerding

Hendrik Wüst

Nelson Müller

u.v.m.

Gemeinsam mit dem Partner „Aktion Deutschland Hilft“ will der Radiosender beim „WDR 2 Weihnachtswunder“ Spenden für den Kampf gegen Hunger in der Welt sammeln.

Hier hat „Chico“ dann nicht die Chance seiner Traumfrau endlich zu begegnen, sondern erneut mit Spenden Gutes zu tun. Geld genug dürfte trotz seines ausschweifenden Lebensstils seit dem Lotto-Gewinn im Herbst noch übrig sein.