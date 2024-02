Lotto-König Chico wittert neuen Geldregen – SO macht er jetzt richtig Kasse

Er ist nach seinem Lotto-Gewinn auf die ganz große Shopping-Tour gegangen. Kürsat Yildirim alias Chico aus Dortmund hat sein Geld seit Ende 2022 für die ganz großen Luxus-Artikel ausgegeben.

Von seinen Lotto-Millionen gönnte sich der ehemalige Kranfahrer mit krimineller Vergangenheit unter anderem einen Porsche, einen Ferrari, zahlreiche Luxus-Uhren und Designer-Taschen. Chico ließ seine Kreditkarte förmlich glühen. Davon will der Dortmunder jetzt profitieren.

Lotto-Millionär Chico macht Kasse

Was Chico nach dem Lotto-Glück erlebte, lässt sich als Shopping-Rausch ganz gut beschreiben. Böse Zungen würden behaupten: Der neureiche Mann aus der Nordstadt hat leicht übertrieben. Rückblickend hat er den Kauf einiger Klamotten als dümmste Investition eingestuft: „Ich habe über 76 Daunenjacken. Damit kann ich meine Häuser dämmen“, sagte er im vergangenen Jahr in der WDR-Talkrunde „Kölner Treff“.

Mittlerweile ist ihm klar, dass er seine ganzen Luxus-Klamotten in diesem Leben nicht mehr auftragen kann. Deswegen hat sich Chico dazu entschieden, einige seiner guten Stücke zu verkaufen. Dafür hat der 43-Jährige jetzt extra einen ganz neuen Instagram-Account angelegt. Bei „chicos_kleiderschrank“ kannst du dir anschauen, was sich der Dortmunder von seinen Lotto-Millionen gegönnt hat und schauen, ob für dich sogar etwas dabei ist.

In seinen Daunen schlummert Kapital: Lotto-König Chico. (Archivbild) Foto: Chaleen Goehrke / DER WESTEN

Chico macht exklusives Versprechen

„Leute, ich habe meinen Schrank aufgeräumt und aussortiert. Wer Lust auf den original Chico-Style hat“, teilte Chico in seiner Instagram-Story mit und verlinkte auf den neuen Account. Wer zuschlagen will, braucht allerdings Geduld. Denn um Fake-Profile auszuschließen, ist der Account privat. Es dauert also eine Zeit, bis du angenommen wirst.

Doch das Warten lohnt sich. Denn: „Auf Wunsch gebe ich eine Autogrammkarte“, verspricht Chico.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.