Lotto-König Chico reibt sich die Augen: NRW-Tipper knackt Jackpot mit kurioser Strategie

Kürsat Yildirim, besser bekannt als Chico aus Dortmund, hat Ende 2022 das große Los gezogen. Der ehemalige Kranfahrer mit krimineller Vergangenheit hat damals im Lotto knapp zehn Millionen Euro abgeräumt. Seitdem führt Chico ein Luxusleben und hat über alle Kanäle erzählt, was er mit seiner Kohle anstellt.

Immer wieder betonte er, dass er auch nach dem großen Jackpot weiter Lotto spiele – und das auch mit Erfolg (mehr zu seiner Glückssträhne hier >>>). Wie ein anderer Tipper aus NRW im vergangenen Jahr zum großen Geld gekommen ist, dürfte Chico nun in großes Staunen versetzen.

Lotto-König Chico macht große Augen

Westlotto hat Anfang des Jahres Bilanz gezogen. Nach Angaben der Lotto-Gesellschaft haben 2023 insgesamt 37 Glücksspieler aus NRW einen Millionen-Jackpot geknackt. Der Rekord-Gewinn sollte in den Raum Köln gehen. Hier knackte ein Spieler am 19. September den Eurojackpot und hatte mit seinem Systemschein nicht nur einen Treffer in der ersten Gewinnklasse, sondern auch in der zweiten. Machte bei einem Einsatz von 13 Euro mehr als 66 Millionen Euro. Eine Summe, bei der selbst Chico die Ohren schlackern dürften.

Auch interessant: Chico hat’s vorgemacht – Dortmund jetzt um einen Millionär reicher

Ein weiterer Spieler schrammte in der gleichen Ziehung nur knapp an der Million vorbei. Dabei hätte er eigentlich viel weniger gewinnen sollen. Schließlich hatte er „nur“ fünf Richtige und eine korrekte Eurozahl. Damit hätten ihm nach Angaben von Westlotto eigentlich 100.735,20 Euro zugestanden. Doch seine Spielweise bescherte ihm einen weitaus größeren Gewinn.

Top-Lotto-Gewinne aus NRW im Jahr 2023:

19. September: 65.950.426,80 Euro Eurojackpot Raum Köln

25. April: 46.857.546,20 Euro Eurojackpot Niederrhein

31. Oktober: 35.268.799,20 Euro Eurojackpot Raum Essen

12. Juli: 16.937.142,60 Euro Lotto 6aus49 Kreis Recklinghausen

17. Juni: 6.649.213,60 Euro Lotto 6aus49 Raum Hagen

Kurioser Tipp-Schein macht Mann reich

Denn aus einem unerfindlichen Grund kreuzte der Mann aus dem Raum Köln die gleichen Zahlen gleich neunmal an. „Mit dieser außergewöhnlichen Tippstrategie wurde der Glückspilz fast zum Millionär“, erzählt ein Westlotto-Sprecher am Donnerstag (4. Januar). Die Gewinnsumme: satte 906.616,80 Euro.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Was den Kölner zu seinem ungewöhnlichen Tipp gebracht hat, ist unbekannt. Er schien sich auf jeden Fall ziemlich sicher, dass er diese Zahlenreihe spielen will. Bereuen wird er es wohl kaum.

Mehr Themen: