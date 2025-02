Lotto-König Chico verrät, was von seinem Gewinn noch übrig ist – jetzt überrascht er alle

Er ist von einem auf den anderen Tag steinreich geworden. Im Herbst 2022 gewann Kürsat Yildirim, besser bekannt als Chico aus Dortmund, rund zehn Millionen Euro im Lotto. Von seinem nächsten Schritt hätten ihm alle Glücksspiel-Experten abgeraten – er machte seinen Gewinn öffentlich.

Seitdem kann jeder in Deutschland mitverfolgen, was der Lotto-Glückspilz mit seinen Millionen anstellt. Viele Beobachter fürchten bis heute, dass Chico sein Geld früher los sein wird, als ihm lieb ist. Seit der neureiche Dortmunder seinen Ferrari zum Verkauf stellte, sahen sich viele bestätigt (mehr dazu hier >>>). Jetzt meldet sich der 43-Jährige zu Wort und plaudert über seinen Kontostand.

Lotto-Chico plaudert über seine Millionen

Über seinen Instagram-Account nimmt Chico seine Fans immer wieder mit in seinen Alltag, zeigt etwa seine Anschaffungen, die er sich für sein neues Luxus-Penthouse am Dortmunder Phoenix-See gegönnt hat. Doch er hält auch in anderen Formaten sein Gesicht in die Kamera. So wurde Chico kürzlich am Steuer seines Porsche auf der Düsseldorfer Königsallee angehalten – und es sollte schnell um sein Geld gehen.

Genau darum geht es auf dem Instagram-Kanal „trendcarsgermany“. Hier werden die Fahrer von Luxus-Autos angehalten, die zunächst befragt werden, was sie beruflich machen. Anschließend sollen sie enthüllen, was sie damit jährlich verdienen. Die erste Frage beantwortet Chico wie aus der Pistole geschossen: „Ich bin Vollzeit-Millionär.“

Chico macht Ansage an seine Neider

Die nächste Frage zielt dann darauf ab, wie viel von seinem Gewinn noch übrig ist. In den letzten Jahren musste Chico sich in solchen Momenten immer zugeben, welche Lücken sein Luxus-Lifestyle (Klamotten, Schmuck, Sportwagen als Geschenke für die Familie etc.) ins Budget gerissen haben. Nach diversen Immobilienkäufen sagt der ehemalige Kranfahrer mit der kriminellen Vergangenheit jetzt selbstbewusst: „Ich habe das noch vermehrt.“

Dabei stellt der Lotto-Glückspilz aber klar, dass er jetzt nicht mehr als zehn Millionen Euro Cash auf seinen Konten liegen hat. Stattdessen sei das Geld angelegt. „Und ich habe super Einkommen“, womit der Dortmunder wohl auf seine Mieteinnahmen von über 20.000 Euro sowie seine Deals als Instagram-Influencer abzielen dürfte. Sein Fazit: „Ich glaube, die Neider würden nicht erleben, dass ich kaputtgehe.“

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.