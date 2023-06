Seit seinem Lotto-Gewinn lebt Kürsat Yildirim alias „Chico“ in Saus und Braus. Ob Porsche, Ferrari oder Rolex-Uhren – der Dortmunder gönnte sich in den ersten Monaten nach dem 10-Millionen-Euro-Jackpot einen Luxus-Gegenstand nach dem anderen. Und weil er sein Lotto-Glück in die ganze Welt hinausposaunt, weiß auch jeder, wer noch von seinen Millionen profitiert.

So konnten sich nicht nur seine engsten Wegbegleiter aus vergangenen Tagen über extrem wertvolle Geschenke freuen (mehr hier). Chico nutzt mittlerweile seine Prominenz auch für die ein oder andere Spendenaktion. Mittlerweile verteilt der 42-Jährige aber nicht nur Geld, sondern auch kluge Ratschläge

Lotto-Millionär Chico: „Wie wird man reich eigentlich?“

Wenn Chico sich unter das Volk mischt, wird es schnell wuselig. Denn der ehemalige Kranfahrer mit der kriminellen Vergangenheit ist mittlerweile bekannt wie ein bunter Hund in seiner Heimatstadt. Überall, wo er auftaucht, wird er angesprochen, muss für Selfies posieren und Autogramme verteilen.

Der neureiche Dortmunder lebt das Leben eines Stars. Auch für Kinder ist Kürsat Yildirim ein echter Magnet. Schließlich hat sich herumgesprochen, dass der Lotto-Glückspilz hier und da gerne auch mal ein Geschenk springen lässt. Bei Instagram veröffentlichte Chico nun ein Video, das ihn gemeinsam beim Eisessen mit einer Gruppe von Kids zeigt. Die perfekte Gelegenheit für eine Fragerunde. Ein Mädchen ließ sich nicht lange bitten und fragte: „Wie wird man reich eigentlich?“

Lotto-König Chico mit weisem Ratschlag

Wer gedacht hat, Chico würde dem Kind nun zum Glücksspiel raten, hat sich geschnitten. Denn der Dortmunder weiß um das unwahrscheinliche Glück, das er hatte. Stattdessen riet er: „Immer in der Schule gut aufpassen. Das Wichtigste ist: Schule fertig machen. Und nach der Schule noch weiter studieren. Dann kann man viel Geld verdienen.“

Auf den Einwurf eines Kinder, das man doch einfach etwas verkaufen könnte, wies Chico darauf hin, dass auch dafür die Schule wichtig sei. Eine Antwort, die bei vielen Eltern gut ankommen dürfte.

