Lotto-König Chico schlackert mit den Ohren – Mega-Jackpot geht nach NRW

Vor rund einem Jahr änderte sich das Leben von Kürsat Yildirim, alias Chico aus Dortmund, schlagartig. Raus aus der Schulden- und Drogenfalle und rein in das Luxus-Leben eines Millionärs. Denn der ehemalige Kranfahrer hatte beinahe zehn Millionen Euro im Lotto gewonnen und konnte sofort alle Sorgen über Bord werfen.

Weil Chico danach allen von seinem Gewinn erzählen musste, kennt mittlerweile ganz Deutschland seine Lebensgeschichte. Alle können seitdem dabei zusehen, wie der ehemalige Häftling seinen Lotto-Gewinn mit beiden Händen ausgibt. Viele Beobachter fürchten, dass der Dortmunder seine Millionen schneller loswerden sein könnte, als ihm lieb ist. Bei dieser Gewinnsumme, die jetzt nach NRW geht, dürfte selbst der Lotto-König vor Neid erblassen.

Lotto-König Chico macht bei diesem Gewinn große Augen

Ganz Europa schaute am Dienstagabend auf die Gewinnzahlen des Eurojackpots. Doch der Gewinn ging wieder einmal nach Nordrhein-Westfalen. Nach Angaben der Westdeutschen Lotterie hatte der Glückspilz aus NRW die richtigen Gewinnzahlen 6, 15, 21, 34 und 48 sowie die Eurozahlen 1 und 5 getippt. Der Gewinn kann sich sehen lassen.

Mehr als 35 Millionen Euro sahnte der oder die Glückliche ab. Ein Gewinn, bei dem wohl auch selbst Chico zweimal hinschauen muss. Schließlich ist das mehr als dreimal so viel Geld, wie er im vergangenen Jahr abgeräumt hatte. Und das ist noch nicht einmal die größte Gewinnsumme, die in diesem Herbst nach NRW wanderte.

NRW-Lauf beim Eurojackpot

Denn in den vergangenen Wochen freuten sich gleich mehrfach Lotto-Spieler aus NRW über satte Gewinnsummen. So knackte im September ein Tipper aus dem Raum Köln den Mega-Eurojackpot von 66 Millionen Euro. Das ist nach Angaben der Lotterie der sechsthöchste Gewinn, der jemals in NRW ausgezahlt worden war. Nur wenige Tage später jubelte ein Tipper aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis.

Außerdem wanderten im April dieses Jahres rund 47 Millionen Euro an den Niederrhein. Der Jackpot von Chico war also keine Eintagsfliege. Einmalig bleibt allerdings sein öffentlicher Umgang mit dem Gewinn. (mit AFP)

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.