Lotto-König Chico hebt jetzt komplett ab – irre, worin er seine Millionen investiert

Immobilien, teure Sportwagen und Luxusklamotten. Kürsat Yildirim, alias Chico, kann sich seit seinem Lotto-Gewinn im Herbst 2022 beinahe alles kaufen. Und seine Glückssträhne hält an. Erst kürzlich freute sich der neureiche Dortmunder über die nächsten zehn Millionen (mehr dazu hier >>>).

Chico kann sein Glück kaum fassen und lässt seine Fans in den Sozialen Netzwerken ständig daran teilhaben: „Alle meine Träume werden wahr“, jubelte der 43-Jährige jetzt bei Instagram. Von seinen Lotto-Millionen hat er sich jetzt seinen nächsten Wunsch erfüllen können.

Lotto-Chico: „Das hat bestimmt keiner erwartet von euch“

Als ehemaliger Kranfahrer schwebte Chico schon oft über den Dingen. Sein neuer Reichtum verhilft ihm aber zu ungeahnten Höhenflügen. Denn der Lotto-Glückspilz investiert nach eigenen Angaben jetzt in eine Pilotenausbildung. Voller Stolz nahm der gebürtige Türkei seine Fans am Sonntag (29. September) mit zu seiner ersten Flugsimulator-Stunde.

„Das hat bestimmt keiner erwartet von euch“, vermutete Chico, als er sich vom Flughafen Essen/Mülheim meldet und jubelt: „Von der Straße auf private Flieger. Mein Leben ist crazy, ich komm nicht klar.“ In einem Instagram-Video zeigt Kürsat Yildirim, was als Pilot in ihm steckt und wendet sich mit einer Durchsage an die imaginären Fluggäste:

„Es war ja dein erstes Mal“

Von Fluglehrer Niklas bekommt Chico am Ende der ersten Flugstunde gleich ein Sonderlob. „Du bist sehr gut gelandet. Es war ja dein erstes Mal.“ Und angesichts seiner Begeisterung wohl auch nicht das letzte Mal.

Später ging es dann auch wirklich in die Lüfte, allerdings nur als Fluggast in einem Sportflieger. Hier konnte Chico sich den nächsten Traum erfüllen und über das Stadion seines Herzensvereins, Borussia Dortmund, fliegen. Das Beweisfoto dazu lieferte er in seiner Story: „Ich habe das Glück gehabt, unser Stadion von oben zu sehen“, schwärmte der Dortmunder und dürfte damit wohl den ein oder anderen BVB-Fan neidisch gemacht haben.

