Lotto-König Chico zeigt neue Luxus-Karre – beim Preis schlackern dir die Ohren

Kürsat Yildirim, besser bekannt als Chico, ist Dortmunder durch und durch. Der Lotto-Millionär lässt keine Gelegenheit aus, wie verbunden er mit der Nordstadt, seinem Lieblingsverein Borussia Dortmund und seinem neuen Penthouse am Phoenix-See ist.

Umso überraschender ist der Ort, an dem er sein neues Luxus-Spielzeug aufbewahrt. Dabei handelt es sich um einen Lamborghini Revuelto, eine limitierte Edition des italienischen Autobauers, die selbst ohne Sonderausstattung nicht unter 500.000 Euro zu haben ist. Doch der neue Sportwagen des Lotto-Glückspilzes steht nicht etwa in Dortmund, sondern in seiner Zweitwohnung außerhalb der Ruhrpott-Stadt.

Lotto-König Chico überrascht mit Zweit-Wohnung

Zweitwohnung? Richtig gehört. Bisher hat Chico seine Fans beinahe ausschließlich in seiner ersten eigenen Wohnung, einem Luxus-Apartment am Dortmunder Phoenix-See herumgeführt. Doch ganz offensichtlich hat sich der Multimillionär noch einen zweiten Wohnsitz in Herdecke zugelegt.

++ Lotto-König Chico haut mal wieder einen raus – „Ohne Scheiß?“ ++

Wo genau sich dieser Rückzugsort in der an Dortmund grenzenden Stadt im Ennepe-Ruhr-Kreis liegt, möchte der 44-Jährige allerdings nicht verraten. „Ich will nicht sagen, wo meine zweite Wohnung ist“, gibt sich Chico in einer Instagram-Story geheimnisvoll. Nach dem Einbruch in seine Penthouse-Wohnung in Dortmund (hier alle Details >>>) möchte Chico ganz offensichtlich nicht noch mehr Risiko eingehen. Seine neue Luxus-Karre möchte er seinen Fans dann aber doch zeigen.

++ Lotto-König Chico liest Nachricht und will es nicht wahrhaben: „Ich hab wirklich die Schnauze voll“ ++

Chico hat Sehnsucht nach seinem Lambo

„Boah, ich habe heute so eine Sehnsucht nach meinem Lamborghini gehabt“, lässt der ehemalige Kranfahrer durchblicken und lässt den Blick aus der Küche durch eine Glasscheibe in die Garage streifen. Noch sei das Wetter für einen Ausritt ungeeignet, so Chico. Seine Fans können sich aber schon darauf freuen, ihn im Sommer in seinem „Lambo“ zu sehen.

Mehr Themen:

Bis dahin soll dann auch die Ferrari-Tasse in seiner Zweitküche durch eine Lamborghini-Tasse ersetzt werden. Schließlich hat er seinen Ferrari 488 Pista bereits vor Monaten abgegeben. Die Hintergründe der Entscheidung erfährst du hier >>>