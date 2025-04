Lotto-Chico zeigt seinen Lamborghini – irre, was auf der Windschutzscheibe klebt

Kürsat Yildirim, alias Lotto-Millionär Chico, zeigt gerne, was er hat. Der Dortmunder Glückspilz hat sich nach seinem Millionen-Gewinn mehrere dicke Karren gegönnt. Erst einen Porsche 911, dann zu seinem Geburtstag einen Ferrari 488 Pista sowie einen Ferrari 296 GTB für seinen Bruder und einen Mercedes für den Vater.

Mittlerweile hat Chico auch seine eigene Autosammlung erweitert. So ist er mittlerweile stolzer Besitzer eines Lamborghini Revuelto. Den sündhaft teuren Sportwagen des italienischen Autobauers präsentierte der Lotto-Gewinner am Sonntag (27. April) in Dortmund. Ein Detail springt dabei sofort ins Auge.

Lotto-Chico überrascht mit Lambo-Detail

Dieser Anblick hat am Wochenende zahlreiche Blicke auf sich gezogen. Direkt nebeneinander stehen sie am Straßenrand, ein hellgrauer Ferrari neben einem dunkelgrauen Lamborghini. Zusammen dürften die Luxus-Karossen wohl um die 1,5 Millionen Euro wert sein. „Ich habe heute beide rausgeholt. Beide sollen ein bisschen spazieren“, erzählt Chico in seiner Instagram-Story und schwärmt: „Ich liebe meine Autos.“

++ Lotto-König Chico mit deutlicher Ansage – „Nach zwei Jahren pleite“ ++

Im letzten Jahr hatte der ehemalige Kranfahrer mit der kriminellen Vergangenheit mit dem Gedanken gespielt, seinen Ferrari zu verkaufen (mehr dazu hier >>>). Doch dann wurde ihm klar, wie sehr sein Herz an seinen Sportwagen hängt. Seitdem zeigt Chico immer wieder, wie viel Geld und Liebe er in die Erhaltung seiner Luxus-Karossen steckt. Umso erstaunlicher ist ein Detail auf der Windschutzscheibe seines Lamborghini.

++ Dortmund: Traditionsbetrieb macht dicht – es ist das Ende einer Ära ++

Chico gibt zu: „Scheiße gebaut“

Dabei handelt es sich ausgerechnet um einen grünen Sticker der Polizei-Gewerkschaft „GdP“. Für Chico noch immer unwirklich: „Früher bin ich vor denen abgehauen, weil ich nur Scheiße gebaut habe. Jetzt ist einer meiner besten Freunde, ein Polizeibeamter.“

Mehr Themen:

Früher selbst kriminell gewesen, ist Chico in letzter Zeit des Öfteren selbst auf die Polizei angewiesen gewesen. Denn sein neuer Reichtum weckt Begehrlichkeiten. So stiegen Diebe Ende letzten Jahres in sein Luxus-Apartment am Phoenix-See ein. Wenig später fürchtete er sogar um sein Leben (mehr dazu hier >>>). Immer wieder betonte der neureiche Dortmunder danach seine Dankbarkeit gegenüber der Polizei. Und das jetzt also sogar mit einem Statement auf dem eigenen Lamborghini.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.