Lotto-König Chico hat schon wieder Stress am Hals – „Betrug“

Eigentlich möchte Kürsat Yildirim, besser bekannt als Chico aus Dortmund, nur helfen. Mit seinem Programm „chico.jobs“ versucht der Lotto-Millionär Menschen Arbeit zu vermitteln.

Doch immer wieder muss sich der ehemalige Kranführer mit der kriminellen Vergangenheit mit unangenehmen Begleitumständen seiner Popularität auseinandersetzen. Doch Chico wehrt sich.

Lotto-Chico greift an: „Was du machst, ist Betrug“

Am Sonntag (26. Oktober) schrillten die Alarmglocken bei Chico und seinem Team. Offenbar versucht jemand, sich als der Lotto-Millionär auszugeben. Genauer gesagt, als das Job-Portal des Lotto-Millionärs. Die Unterschiede zwischen dem echten und dem Fake-Profil sind dabei nur minimal.

++ Lotto-König Chico lockt mit 50.000 Euro – so kommst du an die Kohle ++

So lautet der Name des Fake-Accounts „chico_jobs“ statt „chico.jobs“. Für das Instagram-Profil hat der Unbekannte sogar das Marken-Logo von Chico geklaut – mit Erfolg. Mehr als 10.000 Menschen folgen dem Fake-Profil bereits. Und damit fast doppelt so viele wie dem echten Job-Portal-Account von Chico. „Was du machst, ist Betrug“, stellt der neureiche Dortmunder klar.

++Duisburger sammelt ehrenamtlich Müll – und kämpft sich damit raus aus dem Bürgergeld ++

Chico macht Betrüger deutliche Ansage

Dem Lotto-Millionär sei wichtig, dass seinetwegen keiner Probleme bekommt. „Aber du machst mir gerade Probleme“, so Chico deutlich. Seine Forderung: Der Betrüger solle von dem Fake-Account aus alles aufklären. „Sonst hast du wirklich ein Problem. Ich gebe dir eine Chance.“ Andernfalls sieht sich der Lotto-Millionär dazu gezwungen, Anzeige zu erstatten.

Mehr Themen:

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Chico mit Fake-Profilen und angeblichen Gewinnspielen auseinandersetzen muss. Betrüger versuchen immer wieder in seinem Namen an sensible Daten oder sogar Geld von Instagram-Nutzern zu kommen. Es ist auch nicht das erste Mal, dass Chico deshalb eine Warnung an seine Follower ausspricht (mehr dazu hier >>>).