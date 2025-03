Lotto-König Chico im Liebestaumel – dieses Mal wird alles anders

Kürsat Yildirim, alias Chico aus Dortmund, kann sich so ziemlich alles leisten. Nach seinem Lotto-Gewinn im Herbst 2022 schwimmt der ehemalige Kranfahrer mit der kriminellen Vergangenheit im Geld.

Doch es gibt auch Dinge, die sich selbst der reichste Mensch der Welt nicht kaufen kann. Dazu gehört allen voran die Liebe. Das musste auch Chico erfahren, dessen Beziehung mit Candice Newgas im Sommer 2024 in die Brüche gegangen war. Seitdem ist es still geworden an der Liebesfront des Lotto-Millionärs. Allerdings bahnt sich da gerade etwas an, wie der Dortmunder im Interview mit DER WESTEN verrät.

Lotto-Chico spricht über sein Liebesglück

Nach dem Liebes-Aus mit der Dortmunder Polizei-Beamtin hat Chico die Vorzüge des Single-Daseins genossen. Keine Verpflichtungen sowie voller Fokus auf seine TV- und Unternehmensprojekte wie seiner neuen Jobbörse (mehr dazu hier >>>). Dazu habe er in der Zeit viele Frauen kennengelernt. Für eine Beziehung habe es aber nicht gereicht.

Doch jetzt hat Amors Pfeil den 44-Jährigen offenbar getroffen. Auf die Frage, worauf er sich bei den Dreharbeiten zu „Promis unter Palmen“ in Thailand am meisten zu Hause gefreut habe, verriet Chico gegenüber DER WESTEN: „Auf meine Freundin.“ Eine neue Freundin und das schon seit November 2024?

Offiziell sei die Beziehung zwar noch nicht. Und auch den Namen seiner Angebeteten möchte Chico noch nicht verraten, spricht von einer Kennenlernphase. „Wenn es was Ernstes wird, würde ich es öffentlich machen“, stellt der Dortmunder klar. Ein paar Details lässt er sich dann doch noch entlocken.

Chico will es anders machen

So verriet Chico, dass er sein neues Herzblatt in einem Restaurant kennengelernt habe und sie aus dem Ruhrpott komme, aber nicht aus Dortmund. Gerade weil er so im Fokus der Öffentlichkeit steht, wolle er es langsam angehen. „Ich möchte eine ernste Beziehung. Mein großer Traum ist es, irgendwann Papa zu werden, eine Familie zu gründen.“

Im Gegensatz zu Candice Newgas würde er seine neue Freundin aber nicht vor die Kameras locken. „Sie möchte auch nicht vor die Kamera, aber sie würde mich natürlich in der Öffentlichkeit begleiten“, so Chico. Wer seine neue Herzdame ist, bleibt also noch offen. Glück im Spiel und Pech in der Liebe? Vielleicht trifft das Sprichwort im Fall des Dortmunder Lotto-Königs am Ende nicht zu.

