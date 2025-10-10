Lotto-König Chico weiß, was für Typen auf seinen Ferrari geschossen haben – und hat nur eine Bitte

„Seit gestern habe ich kaum geschlafen“, gibt Kürsat Yildirim, besser bekannt als Chico, zu. Die Gedanken des Lotto-Millionärs aus Dortmund kreisen um den Vorfall, der sich am frühen Mittwochmorgen (8. Oktober) zugetragen hat.

Jemand hatte seinem geliebten Ferrari mehrere Einschusslöcher verpasst, während er zu Besuch bei einem Kumpel war (mehr dazu hier >>>). Chico alarmierte sofort die Polizei Dortmund. Jetzt äußert er sich zu den Schützen und bittet die Dortmunder um Hilfe.

Lotto-Chico zu Schützen: „Denken, damit können die mich einschüchtern“

„Ich habe niemanden etwas getan, niemand hat was gegen mich. Ich habe keine Feinde!“, sagt Chico kurz nach den Schüssen auf seinen Ferrari im Gespräch mit DER WESTEN. Wer dahintersteckt? Bislang völlig unklar.

Doch Chico weiß, mit wem er es zu tun hat: „Das sind irgendwelche Leute, die mit ihrem eigenen Leben nicht klarkommen.“ Der Lotto-Glückspilz ist sich sicher: „Die denken, damit können die mich einschüchtern.“ Aber der Dortmunder, der seinen Millionen-Gewinn im Herbst 2022 öffentlich herausposaunt hat, gibt sich kämpferisch: „Die könnten meinem Auto sogar 1.000 Kugeln verpassen. Die können mich so nicht einschüchtern. Ich würde mein Leben einfach weitermachen.“

Chico mit Bitte an Dortmunder Nordstadt

Doch seine kriminelle Vergangenheit gepaart mit seinem nun luxuriösen Lebensstil scheint ihm Feinde eingebracht zu haben. „Ich wollte nie angeben, sondern nur mein Leben mit den Leuten teilen und zeigen, dass ich mich verändert habe und nicht mehr der drogenabhängige Kriminelle bin“, stellt Chico im Gespräch mit DER WESTEN klar.

Der 44-Jährige hofft nun, dass die Mehrheit der Dortmunder nach seinen zahlreichen sozialen Projekten hinter ihm steht. Sein Appell an alle Menschen in der Nordstadt, die etwas gehört oder den Angriff in der Lortzingstraße womöglich sogar gesehen haben: „Ich brauche eure Hilfe. Bitte meldet euch bei der Dortmunder Polizei.“ Welche Konsequenzen Chico aus dem Vorfall am Mittwochmorgen zieht, liest du hier >>>