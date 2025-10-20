Nach Schüssen auf Ferrari: Schwere Vorwürfe gegen Lotto-König Chico

„Ich könnte heulen“, gibt Kürsat Yildirim, besser bekannt als Chico aus Dortmund, Einblick in sein Seelenleben. Der Gang in die Auto-Werkstatt tut dem Lotto-Glückspilz mächtig weh.

Hier hat die Polizei nach den Schüssen auf seinen Ferrari (wir haben berichtet >>>) alle Spuren gesichert. Als Chico seinen Fans die Einschusslöcher an „seinem Herzstück“ zeigt, muss er sich schweren Anschuldigungen stellen.

Angriff auf Lotto-Chico: „Ganz schlechtes Schauspiel“

So sind sich einige seiner Fans, oder Neider, wie der Lotto-Millionär einen Teil seiner Follower in den Sozialen Medien nennt, sicher: Chico habe den Schaden an seinem Auto selbst verursacht: „Ich glaube, so wie du redest, hast du das selber geplant, weil dein Geld alle ist und du versuchst jetzt Versicherung-Betrug zu machen“, mutmaßt einer. „Ganz schlechtes Schauspiel“, wirft dem Dortmunder der nächste vor.

Der Lotto-Millionär ist angesichts der Vorwürfe, einen Versicherungsbetrug begangen zu haben, komplett irritiert: „Ey Leute, kommt mal mit eurem Leben klar.“ Die Anschuldigungen seien absurd. Schließlich sei er Multi-Millionär. Selbst wenn er seine ersten Millionen auf den Kopf gehauen habe, habe er noch weitere Millionen in der Hinterhand. Deshalb habe er es definitiv nicht nötig, eine Straftat zu begehen, um ein paar tausend Euro zu verdienen.

Lotto-Chico: „Ich habe nie etwas vor euch versteckt“

Die Anschuldigungen würden ihn besonders treffen, weil er mit den Fehlern seiner Vergangenheit (Suchtprobleme, Kleinkriminalität und Co.) so transparent umgegangen ist. „Ich habe nie etwas vor euch versteckt.“

Nach dem Lotto-Gewinn sei er so zufrieden mit seinem Leben, dass er keine Konflikte mehr eingehen wolle. „Wenn einer mir sagt: Eins plus eins macht, fünf. Dann würde ich sagen: Hast du Recht.“ Denn er sei aktuell „der glücklichste Mensch der Welt“. Er kommt mit seinem Leben besser klar denn je und wiederholt in Richtung seiner „Neider“: „Kommt mit eurem Leben klar“ und ergänzt: „Lasst mich bitte in Ruhe“.