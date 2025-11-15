Politiker teilt gegen Lotto-König Chico aus – „Ich schäme mich sehr dafür“

Ein Gast bei der NRW-Veranstaltung für Nachwuchs-Finanzbeamte sorgt für politischen Zündstoff: Lotto-König Chico, der durch einen Millionenjackpot berühmt wurde, trat am 9. September im Dortmunder Westfalenstadion, der Heimspielstätte des BVB, auf. Sein Auftritt beim feierlichen Landesempfang der neuen Finanzbeamten rief heftige Kritik hervor – besonders von Seiten der FDP.

Lotto-König Chico: Streit um Vorbildfunktion

Ralf Witzel, stellvertretender Chef der FDP-Landtagsfraktion NRW, äußerte deutliche Bedenken: „Ein vorbestrafter Gewalttäter ist kein gutes Vorbild für junge Menschen, die eine Karriere im Staatsdienst anstreben.“ Besonders Chicos kriminelle Vergangenheit – darunter Raubüberfälle und Haftstrafen aufgrund von Drogendelikten – stößt Witzel bitter auf. Eine Anfrage der FDP soll klären, warum Chico als Vorbild auserkoren und über die Social-Media-Kanäle der Finanzverwaltung beworben wurde.

Chico selbst zeigte sich überrascht und weist die Kritik zurück. „Diese Überfälle liegen mehr als 30 Jahre zurück, ich schäme mich sehr dafür. Die Straftaten, für die ich zuletzt im Gefängnis saß, habe ich aufgrund meiner Drogensucht begangen. […] Ich bereue jedoch alle meine Taten aufrichtig und habe nie einen Hehl daraus gemacht.“ Er betont, dass er durch seine Erfahrungen jungen Menschen hilfreiche Ratschläge geben könne.

Lotto-König Chico betont seine positive Entwicklung

Der Lotto-König Chico verweist darauf, dass er aktiv versuche, Gutes zu tun. „Erst heute habe ich wieder zugesagt, teure Ipads für eine Blindenschule zu kaufen. Ich versuche, mit meinem Geld viel Gutes zu bewegen. Und mit meiner Firma Chico-Jobs verhelfe ich inzwischen vielen Menschen zu einem guten Arbeitsplatz.“ Er betont, dass er an seinen aktuellen Taten gemessen werden sollte und sich von Vorurteilen distanziere.

Auch das Finanzministerium sieht die Kritik an der Einladung des Lotto-Königs Chico laut „Bild“ skeptisch. Sprecher Fabian Schlabach erklärte: „Ziel der Veranstaltung war es, den Berufseinstieg der Nachwuchskräfte feierlich zu gestalten und die Finanzverwaltung als modernen, vielfältigen und attraktiven Arbeitgeber zu präsentieren.“ Lotto-König Chico wurde als bekannter Influencer und Dortmunder eingeladen, habe aber kein Honorar erhalten.

Lotto-König Chico: Streit mit der FDP geht weiter

Es ist nicht das erste Mal, dass die FDP Lotto-König Chico ins Visier nimmt. Schon 2023 hatte Ex-Finanzminister Christian Lindner durch eine spitze Bemerkung die Aufmerksamkeit auf den Millionär gelenkt. Lindner entschuldigte sich später bei Chico, nutzte aber die Gelegenheit für ein Social-Media-Foto, das ebenfalls hohe Wellen schlug.

Ob Lotto-König Chico ein geeignetes Vorbild für angehende Finanzbeamte ist, bleibt ein Streitthema, das die politische Bühne und die Öffentlichkeit prägt. Während die FDP starke moralische Bedenken äußert, plädiert er selbst für eine zweite Chance. Den Streit um den prominenten Dortmunder verfolgt man in NRW mit großem Interesse – und einer gehörigen Portion Spannung.