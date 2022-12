Lotto-König „Chico“ aus Dortmund taucht plötzlich HIER auf – „Einmalig“

Als am Mittwochmorgen (7. Dezember) plötzlich ein großer Laster in die Haydnstraße in Dortmund einbog, schauten die Anwohner interessiert aus dem Fenster. Dann tauchte auf der Ladefläche auch noch Lotto-Millionär Kürsat Y. alias „Chico“ auf und die Verwirrung war perfekt. Doch der Neureiche war aus einem guten Zweck dort.

Denn im Laderaum des Lkw war nicht etwa die nächste Luxuskarosserie des Millionärs, sondern 150 vollgepackte Tüten. Und zwar voll mit zahlreichen Lebensmitteln für die Bedürftigen der Tafel Dortmund. DER WESTEN hat den Lotto-König bei seiner Spenden-Aktion begleitet.

Lotto-König „Chico“ verteilt frühzeitige Weihnachtsgeschenke

Um 9 Uhr morgens stand Chico vor dem Eingang der Tafel in Dortmund. Stolz zeigte der 42-Jährige, was er alles mitgebracht hatte. Jeder Tafelkunde sollte das Gleiche bekommen: Über Nudeln, Mehl, Haselnuss-Creme, Konservendosen bis hin zu Aufschnitt war alles dabei. Jede Tüte hatte nach Angabe von Yildrim einen Warenwert von etwa 30 Euro. Ausgeladen wurden insgesamt 150 Tüten für die Tafelkunden. „Für mich ist das eine Herzensangelegenheit, weil ich selbst nichts hatte. Ich komme selbst von der Straße und jetzt hat mir der liebe Gott so viel gegeben. Durch Teilen ist noch keiner arm geworden“, erklärte Chico auf Nachfrage von DER WESTEN. Die Tafel in der Haydnstraße habe er sich ausgesucht, weil er selbst in dieser Gegend aufgewachsen sei.

Bis der Neu-Millionär jedoch seine Präsente verteilen konnte, musste er noch drei Stunden warten. Seine Zeit vertrieb er sich bei einem Espresso in seinem neuen Lieblingscafé „Café Royal“ – nur fünf Minuten mit seinem Porsche entfernt. Als er pünktlich um 12 Uhr zurückkehrte, war die Schlange vor der Tafel schon lang und die Augen des Lotto-Gewinners bei dem Anblick groß. Die Frührentnerin Gundi K. freute sich über die willkommene Überraschung: „Das ist wirklich toll, dass jemand auch an uns denkt. Schöne Aktion.“

Lotto-König Chico aus Dortmund übergibt Tafelkundin Gundi K. ihre Tüte. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Chico trieb es bei dem Andrang jedoch fast die Schweißperlen auf die Stirn, da er befürchtete, nicht genügend Tüten für alle zu haben. Doch Betriebsleiter Ansgar Wortmann beruhigte den Spender zunächst: „Wir haben zwar insgesamt 100 Tafelausweise ausgegeben, doch es kommen auch nicht jedes Mal alle.“ In der Regel verteilt die gemeinnützige Hilfsorganisation einmal in der Woche Lebensmittel. Einen Anspruch darauf hat jeder, der einen amtlichen Bescheid über den Bezug von Sozialleistungen vorzeigen kann. Ein Einkauf kostet dann 2,50 Euro – und es gibt so viel wie der Vorrat hergibt.

Chico kündigt weitere Spenden-Aktionen an

An diesem Tag war der Einkauf jedoch komplett kostenlos, denn ein anderer wohltätiger Spender hatte bereits die Kosten für den Dezember für alle Tafelkunden übernommen, wie der Betriebsleiter erklärte. Nachdem die Bedürftigen also ihre Taschen bereits mit Lebensmitteln gefüllt hatten, bekamen sie in dieser Woche noch eine vollgepackte Tüte obendrauf – doppelte Bescherung sozusagen. „An Weihnachten kommen schon mal Spenden rein, aber das jemand mit gepackten Tüten in dem Ausmaß kommt – das ist schon einmalig“, staunte auch Wortmann. Einige Kunden benötigten danach Hilfe beim Tragen: „Boah, das ist aber schwer. Da haben Sie aber einiges reingepackt“, lachte eine Frau während Chico ihr den Beutel in die Hand drückte.

Viele Menschen nutzten die Gelegenheit, um ein Selfie mit dem Promi aus der Nordstadt zu knipsen. Und zum ersten Mal wurde der 42-Jährige sogar um ein Autogramm gebeten. „Wenn du unbedingt möchtest – ich habe das noch nie gemacht“, betonte Chico. Wenige Sekunden später unterschrieb der Millionär auf einer Serviette. Am Ende gab Chico noch ein Versprechen ab: „Das ist das erste Mal, aber bestimmt nicht das letzte Mal. Ich kann auch nicht die Welt retten, aber ich möchte in Zukunft öfter helfen.“