Lotto-König „Chico“ aus Dortmund im Kaufrausch – bei dieser Zahl klingeln dir die Ohren

Kürsat Yildirim, alias „Chico“ aus Dortmund, zeigt gerne, was er hat. Seit seinem Lotto-Gewinn sieht man den Glückspilz mit Porsche und Ferrari durch die Dortmunder Nordstadt heizen. Edle Uhren und Luxus-Klamotten gehören dabei zu seinem Standard-Repertoire.

Bei seinem Auftritt bei „Stern TV“ am Mittwochabend (8. Februar) enthüllte der zehnfache Lotto-Millionär ein Detail, das seinen Kaufrausch der vergangenen Wochen ziemlich auf den Punkt bringt. Wegen der Katastrophe in Syrien und der Türkei bekommt das Interview mit RTL-Moderator Steffen Hallaschka allerdings auch eine ganz andere Note.

Lotto-Millionär „Chico“ aus Dortmund in Trauer

„Die Sendung beginnt mit einem großen ‚eigentlich’“, leitet Steffen Hallaschka die Sendung ein. Eigentlich habe er mit „Chico“ über unendlichen Reichtum und grenzenloses Glück sprechen wollen. Doch wegen des Erdbebens in der Türkei sind die Gedanken des gebürtigen Türken bei seinen Bekannten aus der Heimat. Der neureiche Dortmunder leitete umgehend eine Spendenaktion ein, schickte einen Lkw mit Hilfsgütern in die Türkei.

Schon in der Vergangenheit hatte der ehemalige Häftling mehrfach ein Herz gezeigt, spendete in der Weihnachtszeit unter anderem für Obdachlose in Dortmund. Zuletzt verloste er Geld und lud hunderte Menschen zu einer All-Inclusive-Party ein. Doch bei aller Großzügigkeit vergisst der 42-Jährige auch nicht seine eigenen Träume.

Lotto-König „Chico“ liebt Daunenjacken. (Archivbild) Foto: Chaleen Goehrke / DER WESTEN

Lotto-König „Chico“ gönnt sich

„Man muss sich auch ein bisschen gönnen“, sagte „Chico“ bei „Stern TV“ und weiter: „Es war immer mein Traum: Geld, schöne Uhren, Autos. Jetzt habe ich auch alles.“ Eine schier unglaubliche Zahl untermauert diese Aussage. Angesprochen auf seine ausgedehnten Shopping-Touren enthüllte „Chico“ bei „Stern TV“, dass er sich seit seinem Lotto-Gewinn satte 70 Dauenjacken gekauft habe.

Dabei versichert er weiter, dass er die Kontrolle über sein Leben und den Überblick über seine Finanzen habe und gibt sich nachdenklich – bekleidet mit einer „Burberry-Weste“ im Wert von über 1.000 Euro: „Du kannst dir eine schöne Uhr kaufen, aber keine Zeit. Du kannst dir ein schönes Bett kaufen, aber keinen Schlaf. Du kannst dir eine Versicherung kaufen, aber keine Sicherheit. Geld ist nicht alles. Aber ohne Geld ist auch nichts los.“

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga