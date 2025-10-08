Lotto-König Chico zieht nach Schüssen auf Ferrari bittere Konsequenzen – damit ist jetzt Schluss

Rund drei Jahre ist es her, dass Kürsat Yildirim alias „Chico“, im Lotto gewann. Seitdem kennt den Multimillionär aus Dortmund fast jeder in Deutschland. Gegen den dringenden Rat der Lotto-Filiale entschied sich der 44-Jährige seinen Glücksgriff öffentlich zu machen. Bis heute hat er diesen Schritt nicht bereut, doch zum ersten Mal machte Chico nun auch ernsthafte negative Erfahrungen.

Denn in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (8. Oktober) traute er seinen Augen nicht, als plötzlich offensichtlich Schüsse auf seinen Ferrari abgefeuert wurden (hier mehr dazu). Als DER WESTEN den Dortmunder wenige Stunden später spricht, ist er noch hörbar berührt und aufgewühlt. Doch für den 44-Jährigen steht eine Entscheidung bereits fest: Chico will nun in der Öffentlichkeit kürzer treten.

Chico kündigt Konsequenzen nach Schüssen an

Der Nordstadt-Millionär kann sich nicht erklären, wie jemand zu so etwas fähig ist – vor allem kann er sich kein Motiv zusammenreimen. Gegenüber unserer Redaktion beteuert Chico: „Ich habe niemanden etwas getan, niemand hat was gegen mich. Ich habe keine Feinde!“

Chico zeigte sich in der Vergangenheit großzügig, was jedoch viele Leute auf den Plan rief, die versuchten über Social Media oder sogar vor seiner Haustür Kontakt aufzunehmen. Oftmals mit der Bitte nach Geld. Nicht jeder habe mit der Ablehnung gut umgehen können. Doch Drohungen auf Social Media habe Chico nie ernst genommen, nun dreht sich bei ihm das Gedankenkarussell.

Keine privaten Stories mehr

„Ich hab keine Angst um mich, aber was ist mit meiner Familie?“, fragt er sich nun. Chico zieht zum Schutz seiner Person, aber vor allem seiner Liebsten nun einen klaren Schlussstrich – und zwar auf Social Media. „Ich werde keine Stories mehr machen, wo ich meine Autos oder meinen aktuellen Standort oder meine Wohnung zeige“, so die klare Ansage.

Und weiter: „Ich wollte nie angeben, sondern nur mein Leben mit den Leuten teilen und zeigen, dass ich mich verändert habe und nicht mehr der drogenabhängige Kriminelle bin.“ Der Vorfall wird den Lotto-Millionär wohl noch einige Tage beschäftigen. Er hofft, dass der oder die Täter schnell geschnappt werden, damit er Antworten auf seine offenen Fragen bekommt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.