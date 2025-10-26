Lotto-König Chico verrät neuesten Deal – es geht um einen wertvollen Porsche

In den letzten Wochen machte Lotto-Millionär Kürsat Yildirim alias „Chico“ mehrfach mit teuren Sportwagen Schlagzeilen. Die erste war nicht nur für den Dortmunder ein gewaltiger Schock: Auf seinen edlen Ferrari, den er sich von seinem knapp 10 Millionen Euro schweren Lotto-Gewinn gekauft hatte, waren Schüsse abgefeuert worden (>> wir berichteten). Chico versprach Zeugen, die etwas verdächtiges beobachtet hatten, sogar einen saftigen Finderlohn.

Nur wenige Tage später teilte Chico dann das nächste Sportwagen-Foto von sich: Gemeinsam mit Podcaster und TV-Moderator Micky Beisenherz lehnte er locker an dessen Porsche-Oldtimer. Fans warnten Beisenherz bereits ironisch, sich von Chico und Sportwagen fernzuhalten, falls die nächsten Schüsse fallen würden. Glücklicherweise kann Chico über diese Art Humor auch selbst lachen.

Was bei dem Foto jedoch nicht direkt klar wird: Lotto-König Chico hat mit Beisenherz offenbar einen eigenen Porsche-Deal unter Freunden ausgehandelt.

Lotto-König Chico posiert vor Porsche

Chico und Micky Beisenherz kennen sich seit rund zwei Jahren, seitdem Chico erstmals in der WDR-Talkshow „Kölner Treff“ zu Gast war, die von Beisenherz moderiert wird. „Ein Super-Typ, wir haben uns sofort verstanden“, erinnert sich Chico. „Seitdem haben wir immer mal wieder Kontakt gehabt, in diesem Jahr war ich noch einmal zu Gast in der Sendung“.

In den Tagen, in denen das Foto mit dem Porsche entstanden ist, verriet Chico über eine Instagram-Story, dass er eine Live-Version von Beisenherz‘ Erfolgspodcast „Apokalypse und Filterkaffee“ in Dortmund besucht hat. Auch Beisenherz hat sich bereits als „großer Fan von Chico“ geoutet.

Beide Männer verbindet sogar noch viel mehr: Chico wuchs in Dortmund auf, Beisenherz in Castrop-Rauxel. Beide sind BVB-Fans. Und: Beide fahren gerne Porsche! Der Wagen auf dem Foto mit Chico ist der 911 Oldtimer von Beisenherz. Chico selbst hatte sich von seinem Lotto-Geld zusätzlich zu seinem Ferrari auch selbst noch einen Porsche 911 Turbo S gekauft.

Chico handelt Porsche-Deal aus

Doch hinter dem Porsche-Foto steckt mehr als nur ein bisschen Posing für Social Media. „Bild.de“ hat erfahren, dass es einen kleinen Porsche-Deal zwischen Chico und Beisenherz gibt. So soll der TV-Moderator erfahren haben, dass sich Chico von seinem Lotto-Geld u.a. auch mehrere Immobilien und Garagen gekauft hat.

„Micky suchte eine Garage, weil er oft mit dem Zug von Hamburg in seine Heimat fährt. Er wollte seinen Porsche in der Nähe des Hauptbahnhofs sicher abstellen können“, erklärt Chico. Geld verlangt der Lotto-König dafür aber nicht von Beisenherz. „Unter Freunden hilft man sich. Micky wollte unbedingt dafür zahlen, aber ich habe gesagt: Wenn du zahlen willst, habe ich keine Garage für dich.“