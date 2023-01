Lotto-Chico aus Dortmund: Fieser Seitenhieb von FDP-Chef Christian Lindner – „Keine Bildung“

Puh, volle Breitseite gegen Lotto-Chico aus Dortmund! Der Neu-Millionär hat seit seinem Lotto-Gewinn im September 2022 von mehr als neun Millionen Euro ein neues Leben, stellt einige Dinge so ziemlich auf den Kopf.

Und auch, wenn es naturgemäß Menschen gibt, die ihm die Millionen nicht gönnen – bekannt ist er durch seine TV- und Medien-Auftritte allemal, anscheinend auch auf ganz hoher politischer Ebene. Denn kein Geringerer als Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner (43) hat Lotto-Chico aus Dortmund jetzt aufs Korn genommen!

Lotto-Chico aus Dortmund kassiert Seitenhieb von Finanzminister Lindner

Beim Dreikönigstreffen seiner Partei im Stuttgarter Opernhaus am Freitag (6. Januar) sagte der Finanzminister: „Der Lotto-Millionär Chico hat gezeigt, dass man auch wesentlich größere Summen durchbringen kann, wenn man keine Bildung hat!“ Unter den rund 1.000 Anwesenden: Beifall und lautes Gelächter, wie „Bild“ berichtet.

Der Hintergrund für diesen Spruch von Lindner ist aber ernst: In der Politik wird die Idee eines staatlichen Grunderbes zum 18. Geburtstag diskutiert. Jeder, der demnach volljährig wird, soll 20.000 Euro vom Staat kassieren. Lindner selbst hält das für keine gute Idee, will stattdessen lieber in Bildung investieren.

Spruch gegen Chico hat ernsten Hintergrund

Und falls es Chico tröstet: Er ist nicht Lindners erstes Ziel am Abend gewesen. Zuvor hatte der FDP-Chef gegen Klima-Aktivisten im Raum geledert, gerufen: „Mein Angebot an Euch: Klebt Euch fest, nehmt viel Kleber, denn wenn ihr hier klebt, könnt ihr niemanden behindern.“

Mehrere Klima-Aktivisten hatten sich laut „Bild“ ins Opernhaus geschlichen, schrien „We shall overcome“ (zu Deutsch: „Wir werden es überwinden“) durch den Saal. Am Ende wurden sie vom Security-Personal aus dem Saal geführt…