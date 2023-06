Lotto-König „Chico“ kriegt heftige Ansage von Rewe-Mitarbeiterin – „Kriege so eine Krawatte“

Seit Kürsat Yildirim alias Chico knapp zehn Millionen Euro im Lotto gewonnen hat, verfolgen Tausende den weiteren Weg des Neureichen. Einige wollen ihn fallen sehen und andere feiern den Dortmunder. Chico will es allen beweisen und als sein eigener Chef groß rauskommen.

Und auf seinem Weg lässt sich der Lotto-König auch nichts sagen – normalerweise. Denn nun hat eine Rewe-Mitarbeiterin dem Nordstadt-Millionär mal die Leviten gelesen. Sie fordert Chico endlich auf, den Leuten reinen Wein einzuschenken. Aber was könnte sie meinen?

Lotto-König „Chico“ plötzlich ganz kleinlaut

Als Chico den Rewe in Dortmund betritt, fällt die Begrüßung der Rewe-Mitarbeiterin noch herzlich aus. Doch die Stimmung kippt schnell und plötzlich wütet sie: „Ich kriege so eine Krawatte. Seit dem Dreh vom 1. April kommen die Leute in den Laden und fragen, ob Chico noch der Chef hier wäre. Dem Burschen muss ich endlich mal Bescheid sagen, dass er das mal aufklärt.“

Vom Kranfahrer zum Lotto-Millionär und Chef eines Rewe-Marktes? Diesen Bär wollte der Dortmunder seinen Instagram-Followern am 1. April auf die Nase binden. Dass es sich tatsächlich um einen Aprilscherz handelte, haben viele aber wohl nicht ganz verstanden – und Chico denkt gar nicht daran, den Irrtum erneut aufzulösen.

„Das kann nicht sein, du musst mal endlich bei TikTok oder so sagen, dass das wirklich ein Aprilscherz war. Die verstehen das alle nicht.“ Doch anstatt die Sache endlich aufzuklären, macht der Multimillionär eine abwinkende Geste und ergreift die Flucht. Der 41-Jährige rennt quer durch die Filiale, wirft dabei Toilettenpapier um, doch entkommen kann er letztlich nicht. Plötzlich steht wieder die Rewe-Mitarbeiterin vor ihm und zeigt dem Lotto-König, wer in der Rewe-Filiale in Dortmund das Sagen hat.

Noch mehr News:

Fans feiern den Werbeclip

„Chico, wenn du meinst, dass du vor mir abhauen könntest, dann hast du dich aber geschnitten“, stellt sie klar. Mit großen Schritten geht sie auf den Dortmunder zu, während sie dabei ihre rechte Hand zu einer Faust ballt und in ihre andere Hand schlägt. Mit der Rewe-Mitarbeiterin ist an diesem Tag scheinbar nicht gut Kirschen essen. „Frau Winter, Sie machen mir Angst“, antwortet Chico nur demütig.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dass es sich bei dem Clip erneut um einen inszenierten Werbedreh handelt, nehmen die Fans von Chico mit Humor. Viele seiner Follower feiern ihn sogar und meinen, ein neues Talent entdeckt zu haben. „Er ist ja ein Schauspieler geworden – Respekt.“ Hier noch ein paar weitere Reaktionen:

„Das ist richtige Werbung und lockt Kunden an. Ich finde diese Entwicklung schon mega. Weiter so.“

„Ich feier Millionärs Rewe einfach – beste Filiale.“

„Frau Winter rockt.“

„Ich feier dich vom ersten Tag ein Mann mit Herz und Humor. Mach weiter so und zeig es allen.“

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.