Lotto-König Chico völlig außer Kontrolle: „Ich kann nicht stoppen“

Das Leben von Kürsat Yildirim alias „Chico“ hat sich in den letzten Jahren von einem Schlag auf den anderen verändert. Ein Lotto-Gewinn in Höhe von knapp zehn Millionen Euro stellte vor rund zwei Jahren alles auf den Kopf.

Seitdem ist für den ehemaligen Kranfahrer aus Dortmund nichts mehr wie es war. TV-Auftritte, dicke Sportwagen, ein Penthouse am Phönix-See, fast 840.000 Follower auf Instagram – Chico ist ein echter Promi geworden. Doch an den Legenden-Status seiner neuesten Bekanntschaft kommt der Lotto-König nicht einmal ansatzweise heran.

Die Rede ist von niemand Geringerem als Otto Waalkes. Der 76-Jährige hat die Comedy-Szene in Deutschland geprägt wie kaum ein anderer Vertreter seiner Zunft. Über seine Sketche, Lieder, Filme und Ottifanten-Comics lachen sich mehrere Generationen bis heute schlapp. Ihm zu Ehren steht in seiner Heimatstadt Emden „dat Otto Huus“, in dem Otto-Fans alles rund um den „Friesenjung“ finden.

Auch Chico verschlug es in die niedersächsische Stadt – und offenbar steckt auch in dem Dortmunder Lotto-König ein großer Otto-Fan. Denn als er das Comedy-Urgestein im Otto-Huus persönlich trifft, kennt Chico kein Halten mehr.

Chico und Otto hopsen um die Wette

Sofort lässt er sich von Otto eine ganz bestimmte Sache beibringen – den kultigen Otto-Gang! Die Arme anwinkeln wie ein T-Rex und dann im Pferdetrab drauf los hopsen. Seite an Seite mit Otto hüpft Chico durch das „Huus“ – und gerät völlig außer Kontrolle.

„Otto, ich kann nicht stoppen“, ruft er – und hopst noch weiter durch die Räume, als Otto schon längst wieder abgebremst hat. Chico scheint den Spaß seines Lebens zu haben.

Zum Abschied gibt’s einen Handkuss für Otto – laut Chico typisch türkisch – und zwei Wangenküsschen vom Comedy-Star für den Lotto-König. Ein solches Treffen hätte sich der Dortmunder vor seinem lebensverändernden Millionen-Gewinn sicher nicht vorstellen können.