Lotto-König „Chico“ aus Dortmund: Lebensgefährliche Aktion – „Werde ich nie wieder machen“

Rund zehn Millionen Euro hat Kürsat Yildirim alias „Chico“ aus Dortmund im Lotto abgeräumt. Von dem Jackpot gönnte sich der 42-Jährige gleich mal einen Porsche und einen Ferrari. Klar, dass die Boliden auch mal ein wenig ausgefahren werden müssen. Am Donnerstag (8. Dezember) macht sich der frischgebackene Millionär mit einem Kumpel auf nach Düsseldorf.

Nach einem Besuch in einem Fernsehstudio ging es für den Lotto-Glückspilz und seinen Kollegen zurück auf die Straße. Dort zeigten sie mit den beiden Sportwagen ihre Fahrkünste. Videos davon postet der Dortmunder auf seinen Kanälen bei Tiktok und Instagram. Und zeigen, wie sehr sich beide Männer in Gefahr gebracht haben.

Lotto-„Chico“: „Werde das nie mehr machen“

So ist in dem Video unter anderem zu sehen, wie sich „Chico“ am Steuer seines neuen Porsche selbst filmt. Bei voller Fahrt macht es außerdem den Eindruck, als habe er vergessen sich anzuschnallen. „Chico“ gibt sich auf Nachfrage von DER WESTEN reumütig: „Ich habe da gar nicht dran gedacht“, so der Lotto-Glückspilz.

Mittlerweile hat der 42-Jährige das Video seines Straßenverkehrsdelikts gelöscht. In der Hoffnung, dass sich seine über 400.000 Follower in den Sozialen Medien kein Beispiel an der lebensgefährlichen Aktion machen. „Chico“ versprach: „Ich werde das nie mehr machen.“

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.