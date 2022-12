Lotto-König „Chico“ aus Dortmund: Irres Dekadenz-Video aufgetaucht – „Hochmut kommt vor dem Fall“

Satte zehn Millionen Euro hat Kürsat Y. alias „Chico“ aus Dortmund im Lotto gewonnen. Seitdem tut er alles dafür, dass jeder in Deutschland seinen Namen kennt. Ob Fernsehen, Radio oder Zeitungen – überall erzählt der ehemalige Kranfahrer mit der kriminellen Vergangenheit seine Geschichte.

Auch in den sozialen Medien geistern zahlreiche Videos über den frischgebackenen Lotto-Millionär herum. Einige davon hat er selbst gepostet. Auf seinem neuen Instagram-Account lässt „Chico“ die Welt an seinem neuen Leben in Saus und Braus teilhaben. Auch auf anderen Kanälen kursieren Videos über den Lotto-Glückspilz. Eines davon zeigt, wie er offenbar alte Rechnungen begleichen will.

Lotto-König „Chico“ aus Dortmund: Protz-Video aufgetaucht

Ganz lässig, aber vollgepumpt mit Tatendrang sitzt er da. Im Hintergrund ist der Dortmunder U-Turm erkennbar. Szenerie: entspanntes Essen vor einem Imbiss. In einem Tiktok-Video greift „Chico“ zum Hörer und wählt die Nummer der Taxizentrale in Dortmund. „Ich will die alle bestellen. Alle sollen mich einmal sehen“, sagt er noch zu seinen Kumpels am Tisch.

Dann geht es los. „Ich bin der neue Lotto-Millionär von Dortmund“, stellt sich „Chico vor und weiter: „Ich habe mit vielen Taxi-Fahrern Action gehabt und jetzt habe ich Geld ohne Ende.“ Seine Frage an den Mitarbeiter der Zentrale am anderen Ende der Leitung: „Kann man alle Taxis auf einmal bestellen?“ Er wolle sie alle auf einem Platz versammelt haben, um ihnen persönlich ins Gesicht zu schauen – er würde auch Cash bezahlen.

Das sagt die Dortmunder Taxizentrale über Lotto König „Chico“

Tahir Akbas bestätigt den Anruf gegenüber „t-online“. Der Vorsitzende der Dortmunder Taxizentrale teilte mit, dass der Deal am Ende nicht zustande gekommen sei und mutmaßt: „Er hat wahrscheinlich noch Schulden bei einigen unserer Fahrer aus seinem früheren Leben.“ Der Taxiunternehmer habe dem Lotto-Millionär angeboten, gegen eine Anzahlung alle seiner verfügbaren 408 Taxis zu ihm zu bestellen. Dazu müsse „Chico“ ihm aber eine Sondergenehmigung der Behörden vorlegen. Danach habe der sich allerdings nie wieder gemeldet.

Im Netz wird Chico von einigen Fans für den Gag gefeiert. „Geil“, kommentiert einer unter dem Video. Andere halten nicht viel von dem Dekadenzanfall: „Hochmut kommt vor dem Fall. Der sollte mal lieber bodenständig bleiben“, findet einer. „Leider hat er so schnell den Bezug zu Geld verloren. Das kann nach hinten gehen“, warnt ein anderer.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.