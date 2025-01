Lotto-König Chico bricht in Jubel aus – die nächsten Millionen sind ihm sicher

Kürsat Yildirim, alias Chico aus Dortmund, hat es geschafft. Ob auf einer Yacht, im Luxus-Restaurant oder im VIP-Bereich des größten Riesenrads der Welt: Der Lotto-Millionär genießt zwischen den Jahren die unendlichen Möglichkeiten, die sein Reichtum mit sich bringen.

Fernab der Heimat hat der Dortmunder Lotto-König erneut Grund zum Jubeln. Denn zum Ende des Jahres hat Chico die nächste Schallmauer durchbrochen.

Lotto-Chico holt die nächsten Millionen

Rund zehn Millionen Euro hat Chico im September 2022 im Lotto abgeräumt. Genau zwei Jahre später kamen die nächsten zehn Millionen hinzu. Dabei handelte es sich allerdings nicht um Euro, sondern um Aufrufe seines Profils bei Instagram innerhalb eines Monats. Doch seine Bekanntheit weiß der ehemalige Kranfahrer mit der kriminellen Vergangenheit natürlich für sich zu nutzen.

So hat Chico mittlerweile nicht nur diverse Werbedeals an Land gezogen, sondern ist auch gern gesehener Gast in Talkshows und bei Promi-Galas. Zuletzt hat er es sogar zum Reality-Star („Promis unter Palmen“) geschafft. „10 Millionen Euro habe ich schon getroffen, aber 10 Millionen Aufrufe innerhalb kurzer Zeit hatte ich noch nicht. Ihr seid die Besten. Ich liebe euch“, bedankte sich der Dortmunder schon im September artig bei seinen Fans. Zu dem Zeitpunkt ahnte er wohl noch nicht, was Ende des Jahres noch auf ihn warten würde.

Läuft bei Chico

Denn der Millionen-Wahnsinn geht einfach weiter. Am Sonntag (29. Dezember) legte Chico offen, dass sein Instagram-Profil in den vergangenen 30 Tagen sagenhafte 14 Millionen Aufrufe generiert hatte. Die Zahl seiner neuen Follower stieg im gleichen Zeitraum um satte 59.693!

Kaum auszudenken, was passiert, wenn die neue Staffel „Promis unter Palmen“ im Frühjahr bei Sat.1 ausgestrahlt wird. Sein Bekanntheitsgrad dürfte wohl noch einmal explosionsartig durch die Decke gehen…

