Lotto-König Chico lässt endlich die Hosen runter – „Habe neun Häuser und 130 Grundstücke“

Was hat eigentlich Lotto-König Chico an Vermögen? Kürsat Yildirim (44) gewann 2022 etwa zehn Millionen Euro im Lotto, ist seitdem ein äußerst gefragter Mann. Es gibt fast keine Zeitung, kein TV-Sender, wo Chico nicht schon mal Gast war. Vor allem seine allerersten Anschaffungen, wie sein Ferrari für 700.000 Euro, Markenklamotten für Tausende Euros oder sein Penthouse am Phoenix-See in Dortmund, sorgten für Gesprächsstoff.

Wie viel Geld hat er aktuell? Was hat er investiert, was ausgegeben, wie viel Bargeld führt er mit sich? Jetzt lässt Chico aus Dortmund endlich mal seine Hosen runter – und verrät gegenüber einem türkischen YouTube-Kanal einfach ALLES!

Lotto-König Chico lässt endlich die Hosen runter

Er hatte zweifellos ein schweres Leben, saß im Knast, war drogen- und alkoholabhängig, dazu noch spielsüchtig. Jetzt hat Chico im wahrsten Sinne eine zweite Chance im Leben erhalten. Und die will er nutzen, ohne jemand anderes zu sein, als er ohnehin schon als Mensch sei.

Gegenüber dem türkischen YouTube-Kanal „Ben Yüksel“ verrät er: „Ich habe neun Immobilien, die mir gehören. Dazu noch 130 Grundstücke und Läden. Mein monatliches Einkommen beträgt 50.000 Euro. Ich habe vier Autos: einen Ferrari, einen Porsche, einen Lamborghini und einen Mercedes. Aktuell stehe ich bei 14 Kunden unter Vertrag. Ich lebe gut und danke Gott dafür.“

„Habe neun Häuser und 130 Grundstücke“

Seine Bekanntheit und Reichweite nutzt er für Werbeverträge, um Kunden bekannter zu machen, erläutert er. „Bevor ich im Lotto gewann, hatte ich insgesamt 200 Euro, wollte das alles raushauen. Die, die meinten, dass ich das Geld sofort verprasse, kennen mich nicht. Ich habe eine harte Lebensschule durchgemacht. Ich habe nicht studiert oder was gelernt. Aber den Unterricht, den ich auf der Straße hatte, bringt dir kein Lehrer bei.“

Und jetzt? Was hat er als Nächstes vor? So einiges, sagt Yildirim weiter. Eine Sache sei aber noch viel wichtiger als Bekanntheit und Geld. Chico: „Man darf nicht vergessen, wo man herkommt. Sonst geht man dort verloren, wo man noch hinwill. Wenn ich hier mit dir sitze und du einen Becher trinkst – trinke ich dann zehn Becher, nur weil ich Millionär bin? Nein, natürlich nicht. Ich bleibe, wie ich bin und schon immer war. Sei, was du willst. Aber vergiss nicht, Mensch zu sein.“

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.