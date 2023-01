Lotto-König aus Dortmund: Nächster Geldregen – „Bin nicht ich, wenn ich nicht Chico wär“

Seit seinem Lotto-Gewinn schwimmt Kürsat Yildirim, alias „Chico“, im Geld. Ende 2022 knackte der Dortmunder den Jackpot und ist seitdem Multimillionär. Seither führt „Chico“ ein Luxusleben.

Doch der Lotto-Glückspilz gönnt sich nicht nur sündhaft teure Sportwagen, Edel-Uhren und Designer-Klamotten. In der Vorweihnachtszeit spendete er mehrfach an Bedürftige und sponsert auch schon zwei lokale Fußballclubs. Jetzt kannst du auch du an seinem Reichtum teilhaben. Denn „Chico“ hat sich entschieden, einen Teil seiner Kohle online zu verlosen – und verrät einen Trick, wie du deine Chancen erhöhen kannst.

Lotto-König „Chico“ aus Dortmund haut Gewinnspiel raus

„Ich bin nicht ich, wenn ich nicht Chico wäre“, leitet der neureiche Ex-Kranfahrer bei Instagram ein und haut ein Gewinnspiel auf seinem Instagram-Account heraus. Insgesamt 10.000 Euro sollen auf drei glückliche Gewinner verteilt werden, erklärt der Mann aus der Dortmunder Nordstadt. 5.000 Euro gegen an den Gewinner, 3.500 Euro an Platz zwei. Und eine dritte Person könne sich immerhin noch über 1.500 Euro freuen.

Wenn du die Chance auf die Gewinnsumme haben willst, musst du drei Dinge befolgen:

„Chico“ bei Instagram folgen

Das Gewinnspiel-Bild liken

Drei Freunde im Beitrag markieren

Lotto-König „Chico“ verrät Trick

Noch bis zum 9. Februar soll das Gewinnspiel des Dortmunder Lotto-Gewinners laufen. Wer seine Chancen auf den Geldregen erhöhen will, der kann einen Tipp befolgen, den „Chico“ in seiner Instagram-Story verrät: „Mehrmals kommentieren.“ Denn der Gewinner werde per Zufallsgenerator ermittelt.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Influencer bei Instagram Gewinnspiele anbieten, um ihre Reichweite zu erhöhen. Viele setzen dabei auf Kooperationen und verlosen gemeinsam mit Unternehmen Gutscheine oder Produkte. „Chico“ hingegen verschenkt sein eigenes Geld…

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.