Lotto-König „Chico“: Zwischenfall bei „Let’s Dance“ – DAS haben Zuschauer im TV nicht gesehen

Nach zweiwöchiger Pause durften die Promis am Freitagabend (5. April) mit ihren Profitänzern wieder aufs RTL-Parkett. Während die meisten der zehn Tanzpaare Unterstützung von ihren Familien und Freunden im Studio hatten, gesellte sich für Biyon Kattilathu noch ein Promi aus Dortmund hinzu: Lotto-König „Chico“.

Kürsat Yildirim, wie Chico mit bürgerlichem Namen heißt, lernte den Motivationstrainer vor einigen Wochen zufällig bei einer Tasse Kaffee näher kennen (hier mehr dazu). Offenbar knüpften die beiden schnell Freundschaft, sodass Lotto-König „Chico“ ihn nun auch zusammen mit Freundin Candice Newgas bei „Let’s Dance“ unterstützte.

So weit, so gut. Doch offenbar hatte der Nordstadtmillionär noch ein ganz anderes Ziel an diesem Abend. Die RTL-Security wies den 43-Jährigen jedoch in seine Schranken.

Lotto-König „Chico“ bei „Let’s Dance“ abgeblitzt

Rund drei Stunden lang verfolgt „Chico“ die Tanzshow. Immer wieder teilte er auf Instagram Einblicke aus dem Studio, wie er mit der Familie von Biyon gemeinsam die Daumen drückte. Auch die RTL-Kameras entdeckten den Lotto-Gewinner, doch ein paar Bilder wurden im Fernsehen nicht ausgestrahlt.

Denn wie „Bild“ berichtet, kam es während einer Werbepause zu einem kleinen Zwischenfall. Der ehemalige Kranführer wollte die Gunst der Stunde offenbar nutzen, um mit der Jury ein Selfie zu schießen. Doch als er sich dem Pult von Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González näherte, wurde er plötzlich aufgehalten.

Klare Ansage: „Würde ablehnen“

Die RTL-Security stellte sich zwischen ihn und die Jury. Da der Dortmunder nur als Gast vor Ort war und keinen entsprechenden Ausweis parat hatte, galten für ihn die gleichen Regeln wie für alle anderen Gäste im Publikum. Trotz Promi-Status und Millionen auf dem Konto musste sich der 43-Jährige also wieder setzen.

Die Enttäuschung schluckte „Chico“ aber offenbar schnell wieder runter und verfolgte die Show weiter. Könnte er vielleicht sogar Blut geleckt haben und sich eine Teilnahme bei „Let’s Dance“ vorstellen? „Ich kann sehr gut türkisch tanzen, aber so was wie hier ist überhaupt nichts für mich. Ich würde das niemals hinkriegen. Ich würde auch ablehnen, wenn sie mich fragen würden“, stellte „Chico“ auf Nachfrage von „Bild“ klar.