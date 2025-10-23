Lotto-König Chico zeigt sich vor Porsche – „Komm da weg, Junge!“

Eigentlich hat Lotto-König Chico aus Dortmund – mit bürgerlichem Namen Kürsat Yildirim – in seinem Leben schon genug Erlebnisse gesammelt, die auch aus einem Krimi stammen könnten. Eine Vergangenheit im kleinkriminellen Drogenmilieu. Oder erst kürzlich Schüsse auf seinen Ferrari, den er sich vom Geld aus seinem Lottogewinn gegönnt hatte (>> wir berichteten).

Jetzt zeigt sich Chico vor einem anderen edlen Sportwagen. An den Kofferraum eines schwarzen Porsches gelehnt, blickt er gemeinsam mit Moderator und Podcaster Micky Beisenherz in die Kamera. Und für Beisenherz strahlt auch dieses Foto direkt wieder pures Krimi-Feeling aus: „Neues Tatort-Duo“, schreibt er auf Instagram darunter.

Chico, Micky Beisenherz und ein teurer Porsche

Natürlich ist das keine offizielle Ankündigung eines neuen TV-Formats – auch wenn die Kombination aus Chico und Beisenherz bestimmt genug Stoff für höchst amüsante „Tatort“-Fälle bieten würde.

Das sehen viele Fans in den Kommentaren auf Instagram genau so. „Das wäre top!“ oder „So und nicht anders“ schreiben die begeisterten Follower unter das Foto. Andere Fans sehen sich sogar an ganz andere kultigen Krimi-TV-Formate erinnert: „Deutsche Miami Vice“ oder „Starsky & Hutch“. Oder man bleibt bei deutschen Serien – einige fühlen sich tatsächlich an das legendäre Polizisten-Duo „Toto & Harry“ erinnert.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch Chicos Ferrari-Story ist auch seinen Fans noch im Gedächtnis. Und jetzt posiert der Dortmunder Lotto-Millionär erneut vor einem teuren Sportwagen? Sofort schreibt ein User scherzhaft an Micky Beisenherz: „Komm da weg, Junge! Sonst schießen die noch auf deinen Porsche!“

Ob Chico das auch so lustig findet, wo die Schüsse auf seinen Ferrari ihn doch so derart entsetzt und schockiert haben? Offenbar ja – der Lotto-König antwortet dem Nutzer mit fünf lachenden Emojis.

Wie aus einer Instagram-Story von Chico hervorgeht, hatte er sich mit Beisenherz in Dortmund getroffen, als dieser dort am Dienstag (21. Oktober) mit der Live-Tour seines Podcasts „Apokalypse und Filterkaffee“ Halt machte.