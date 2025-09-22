Lotto-König Chico schlackert mit den Ohren – Dortmunder sahnt Millionen ab

Lotto-Gewinne in Dortmund haben mittlerweile beinahe Traditions-Charakter. Spätestens seit dem Millionen-Gewinn von Lotto-König Chico ist die Ruhrpott-Stadt im Lotto-Fieber.

Jetzt hat erneut ein Spieler aus dem Raum Dortmund einen Millionen-Gewinn abgeräumt. Die Summe dürfte selbst Lotto-Millionär Chico aufhorchen lassen.

Lotto-Jubel in Dortmund

120 Millionen Euro! Der Eurojackpot platzt im September aus allen Nähten. Am Freitag (19. September) versuchten wieder Tausende von Spielern ihr Glück. Doch wieder einmal schaffte es keiner, die fünf richtigen Zahlen inklusive beider Eurozahlen zu tippen. Ein Spieler aus dem Raum Dortmund war aber richtig nah dran.

++ Lotto-König Chico öffnet Karton vor der Haustür – er traut seinen Augen kaum ++

Er hatte die Gewinnzahlen 9, 37, 40, 41, 46 allesamt auf seinem Schein. Von den beiden richtigen Eurozahlen (1 und 12) hatte er zudem auch noch eine richtig vorhergesagt. Und weil der Eurojackpot so prallgefüllt war, reichte der Treffer in der zweiten Gewinnklasse für einen sagenhaften Gewinn!

++ Irre Forderung! Lotto-König „Chico“ soll 70.000 Euro bezahlen ++

Wahnsinns-Lotto-Gewinn in Dortmund

So strich der Ruhrpott-Tipper satte 5.850.555,10 Euro ein. Also fast sechs Millionen Euro in der zweiten Gewinnklasse! Da gerät auch ein Lotto-König wie Chico ins Staunen. Mit dem Gewinn stand der Glückspilz aus Dortmund übrigens nicht allein da. Auch Tipper aus Bayern, Finnland und Norwegen hatten ein ähnlich glückliches Händchen und sind nun allesamt beinahe Sechsfach-Millionäre.

Fünf Richtige ohne Eurozahl hatte dazu noch ein weiterer NRW-Tipper und gewann dadurch rund 276.000 Euro. Weitere Glückspilze aus Unna, Siegen-Wittgenstein, Gelsenkirchen, dem Rhein-Erft-Kreis und Olpe konnten im Spiel Super 6 beziehungsweise in der Glücksspirale 100.000 Euro gewinnen.

Mehr Themen:

Und weil der Eurojackpot am Freitag nicht geknackt wurde, sind am Dienstag (23. September) erneut 120 Millionen Euro Gewinn möglich. In der zweiten Gewinnklasse werden rund 19 Millionen Euro ausgeschüttet.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.