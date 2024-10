Nach Liebes-Aus mit Candice – Lotto-König Chico wird deutlich: „Es ist so beschissen, Single zu sein“

Rund eineinhalb Jahre lang waren sie das Dortmunder Traumpaar: Lotto-König Chico und seine Freundin, die Polizistin Candice Newgas. Die beiden traten zusammen mehrfach in der Öffentlichkeit auf, führten zeitweise sogar einen gemeinsamen Podcast – doch im Sommer 2024 zerbrach das Liebes-Glück. „Wir haben einfach verschiedene Vorstellungen von einer Beziehung. Leider mussten wir einsehen, dass wir nicht zusammenpassen“, erklärte Candice damals im Gespräch mit DER WESTEN (>> hier mehr dazu).

Seitdem sind einige Monate vergangen – und in Sachen Liebesleben blieb es bei Chico bisher ruhig. Doch jetzt spricht der Lotto-König aus Dortmund das Thema Beziehung plötzlich wieder ganz offen an.

Lotto-König Chico genervt vom Single-Leben

In einem Instagram-Video steht Chico – oder Kürsat Yildirim, wie er mit bürgerlichem Namen heißt – in einem Einkaufszentrum und lehnt an einem Schaufenster. „Tja, Leute“, sagt er resigniert und meint dann: „Es ist so beschissen, Single zu sein. Es ist wirklich beschissen, Single zu sein.“

Moment – trauert Chico etwa seiner Zeit mit Candice hinterher? Wünscht er sich wieder eine Beziehung mit einer festen Partnerin? Schwer zu sagen. Denn wie sich herausstellt, sind all diese bedrückten Worte nur ein Aufhänger für einen Witz des Lotto-Königs.

Denn kaum klagt er über das Single-Leben, blickt er nach links in den Laden neben ihm und sieht dort Damen-Reizwäsche, die an Schaufenster-Puppen angebracht ist – und offenbar die Fantasie des Ex-Kranfahrers beflügelt.

„Dann blickst du so ins Schaufenster und dann denkst du dir… Tja…“, murmelt Chico. Hinter der Kamera hört man eine Frau lachen. Nur eine Begleitung von Chico? Oder vielleicht jemand, der das Single-Dasein des Lotto-Gewinners beenden könnte?

Kein Liebes-Glück für Chico?

In den Kommentaren gibt es eigentlich nur zwei Fraktionen: Die, die Chico von Beziehungen abraten („Single zu sein ist die beste Entscheidung. Hat man weniger Stress.“) – und die, die ihm alles Liebes-Glück der Welt wünschen („Single sein ist schön, aber mit einer tollen Frau an der Seite wär es noch schöner.“)

Man kann sich immerhin sicher sein: Wenn Chico sein Herz einer neuen Partnerin schenkt, werden es seine rund 883.000 Instagram-Follower bestimmt kurz darauf erfahren.