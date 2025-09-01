Weitere Panne bei der Kommunalwahl in NRW – viele Dortmunder betroffen

Bald ist es so weit: Am 14. September steht die Kommunalwahl in NRW an und alle wahlberechtigten Bürger können ihr Kreuz setzen. Wer nicht ins Wahlbüro gehen möchte, hat die Möglichkeit, per Briefwahl zu wählen und die Unterlagen schon vorab per Post zu verschicken. In Dortmund passierte dabei nun allerdings ein Fehler, der zahlreiche Anwohner betreffen könnte.

Es ist nicht die erste Panne, die im Rahmen der Kommunalwahl in NRW passierte. Denn auch in Castrop-Rauxel schlich sich ein gravierender Fehler ein und über 6.000 Briefwähler mussten neue Unterlagen bekommen (>>hier liest du mehr dazu). Ein ähnlicher Fehler passierte nun in Dortmund – knapp 200 Anwohner sind betroffen…

Kommunalwahl in NRW: Panne bei Wahlunterlagen in Dortmund

Einer Dortmunderin aus Huckarde fiel der Fehler auf: „Ich kannte die Kandidaten für die Bezirksvertretung gar nicht“, berichtet sie gegenüber den „ruhrnachrichten“ von ihrer Entdeckung. Daraufhin habe ihre Tochter festgestellt, dass es sich um die falschen Unterlagen gehandelt hatte. Beide hatten anstatt der Unterlagen für Huckarde die für Eving bekommen. Nachdem die Tochter der aufmerksamen Dortmunderin schließlich das Kommunale Wahlbüro informiert hatte, bekam sie direkt am nächsten Tag die richtigen Unterlagen. Doch sie sind nicht die einzigen, die von der Panne betroffen sind.

Der Fehler ist auf eine Besonderheit des Kommunalwahlbezirks 11 zurückzuführen: Sowohl im Stadtbezirk Huckarde als auch in Eving wählen Anwohner im Wahlbezirk 11. Westlich des Kanals sollten Wahlberechtigte dabei den Stimmzettel für die Bezirksvertretung Huckarde bekommen, östlich des Kanals für die Bezirksvertretung Eving. Dabei ist anscheinend ein Fehler passiert. Durch diesen „wäre die Stimme nur für die Wahl der Bezirksvertretung ungültig gewesen“, erklärt Stadtsprecher Christian Stein gegenüber den „Ruhrnachrichten“.

Es war nicht der einzige Fehler in Dortmund

Die Panne in Huckarde war allerdings nicht die einzige: Im Wahlbezirk 37 (ebenfalls in Dortmund-Huckarde) war bei zahlreichen Anwohnern in den Briefwahlunterlagen für den Bezirk 37 ein Stimmzettel für den Bezirk 36 enthalten. Anscheinend hatte der beauftragte Dienstleister einzelne Stimmzettel des Bezirks 36 in Kisten für den Bezirk 37 getan.

Bis der Fehler aufgedeckt wurde, hatten bereits 1.465 Menschen aus dem Bezirk 37 Briefwahl beantragt. Am 22. August seien diese über den möglichen falschen Stimmzettel informiert worden. Insgesamt hatten zwölf Personen, die ihre Unterlagen noch nicht zurückgeschickt hatten, einen falschen Stimmzettel bekommen. 169 Wahlberechtigte, die die Briefwahl bereits durchgeführt hatten, seien sich nicht sicher gewesen und erhielten vorsorglich neue Briefwahlunterlagen, so Stein. Weitere Bezirke seien nicht betroffen.

Bevor du dein Kreuz setzt, solltest du demnach deine Wahlunterlagen überprüfen. Wenn du deine Stimme bereits abgegeben hast und die richtigen Zettel dabei waren, bleibt sie natürlich gültig. „Wenn die Betroffenen unsicher sind, sollen sie Kontakt zum Wahlbüro aufnehmen“, so Stein.