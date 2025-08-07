Ärger vor Kommunalwahl in NRW: Stadt Dortmund geht gegen AfD vor

Jetzt liegen die Nerven richtig blank! Vor der Kommunalwahl in NRW (14. September) geht es jetzt in die heiße Phase des Wahlkampfs. Logisch, dass eine Stadt wie Dortmund heiß umkämpft ist. Die AfD drängt in den Stadtrat, rechnet sich sogar Chancen aus, den neuen Oberbürgermeister zu stellen.

Doch jetzt scheint die Partei über das Ziel hinausgeschossen zu sein. Der Grund: eben jenes Wahlplakat in der Pottstadt. Auf diesem ist nämlich auch das Stadtwappen von Dortmund zu sehen. Zu viel für die Verwaltung – die jetzt vor der NRW-Kommunalwahl juristische Schritte einleitet!

Kommunalwahl in NRW: Stadt Dortmund geht gegen AfD vor

Schon die CDU Dortmund monierte zuletzt, dass die AfD das Stadtwappen verbotenerweise auf ihren Wahlplakaten nutzt. Tatsächlich darf das Stadtwappen nur nach der Erteilung einer Sondergenehmigung verwendet werden, die die Partei bei der Verwaltung hätte beantragen müssen. Dies habe die AfD nicht getan, berichten die „Ruhr Nachrichten“ mit Verweis auf die Stadt.

Jetzt fordert die Stadt, dass die AfD das Wappen von jedem einzelnen Wahlplakat entfernt, will so anwaltlich den Anspruch auf Unterlassung und Beseitigung durchsetzen. Nur die Stadt selbst dürfe das Wappen (einen Adler) verwenden – im Falle einer unbefugten Verwendung anderer könne sie demnach auf Unterlassung klagen.

AfD noch ohne Reaktion

Gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ sagt ein Sprecher der Stadt Dortmund: „Aus Neutralitätsgründen wird keiner Partei die Nutzung des Stadtwappens zu Wahlkampfzwecken genehmigt. Die Verwendung des Stadtwappens auf Wahlplakaten stellt daher eine rechtswidrige Nutzung dar.“

Die AfD selbst hat noch nicht auf die angekündigten juristischen Schritte gegen sie reagiert. Dafür aber CDU-Ratsherr Matthias Nienhoff. Er sagt: „Das Stadtwappen ist ein Symbol für rund 1.200 Jahre Offenheit und Zusammenhalt in Dortmund. Es ist absolut inakzeptabel, dass die AfD dieses Zeichen vereinnahmt, um sich eine Legitimation zu geben, die ihr nicht zusteht.“ Es bleibt abzuwarten, wie dieses Tauziehen weitergeht…