Manipulation kurz vor der Kommunalwahl in Dortmund – Stadt muss Polizei rufen

Es ist soweit: Die Kommunalwahl in NRW steht an. An diesem Sonntag (14. September) eröffnen die Wahllokale, damit alle Bürger ihre Stimmen zur Wahl abgeben können. Doch in Dortmund kommt es nun zu ein paar Startschwierigkeiten.

Vorgesehen war, dass pünktlich um 8 Uhr alle Wahllokale in Dortmund eröffnen sollten. Das klappte zunächst auch bei 382 von 386 Wahllokalen. Doch bei vier Anlaufstellen kam es zu Problemen unterschiedlichster Art. Wähler müssen sich auf Verzögerungen einstellen.

Kommunalwahl in Dortmund: Manipulation bei Wahllokal

Bei vier Wahllokalen kommt es leider zu Verzögerungen, das musste die Stadt Dortmund am Sonntagmorgen in ihrem News-Ticker verkünden. Zunächst war nur die Rede von drei Wahllokalen, doch kurz darauf folgte noch ein weiteres.

Dabei handelt es sich um die Martin-Luther-King-Gesamtschule in Dorstfeld, da waren die Schriftführer zunächst nicht rechtzeitig vor Ort. Allerdings kann an dieser Stelle schon wieder Entwarnung gegeben werden, denn die entsprechenden Mitarbeiter sind inzwischen eingetroffen. Gleiches Problem allerdings auch bei der Eichlinghofer Grundschule und dem Dietrich-Keuning-Haus. Ein Stadtsprecher betont auf Nachfrage von DER WESTEN: „Wir versuchen zeitnah eine andere Lösung zu finden.“

Bei der DRK Servicewohnen in Lütgendortmund stehen sowohl Bürger vor verschlossenen Türen als auch die Mitarbeiter. Hier ist das Problem wesentlich ernster. „Hintergrund für die Verzögerung im Wahllokal DRK Servicewohnen an der Deipenbeckstraße in Lütgendortmund ist, dass das Türschloss zum Wahlraum manipuliert worden ist. Die Stadt Dortmund musste die Polizei hinzuziehen. Ein Schlüsseldienst wird die Tür nun öffnen, sodass auch dieses Wahllokal gleich öffnen kann“, heißt es am Morgen.

Die Stadt Dortmund arbeite mit Hochdruck daran, dass auch diese Wahllokale zeitnah öffnen können. Mit rund einer Stunde Verspätung sind nun auch die Eichlinghofer Grundschule sowie das Dietrich-Keuning-Haus offen. Und auch das Türschloss-Problem im Wahllokal DRK Servicewohnen an der Deipenbeckstraße in Lütgendortmund ist seit etwa 9.22 Uhr behoben.