Kommunalwahl in Dortmund im Newsblog – bleibt OB-Westphal im Amt?

Dortmund blickt mit Spannung auf die Kommunalwahl in NRW. Am 14. September gehen die Wahlberechtigten an die Urne, um nicht nur über Stadtrat, Bezirksvertretungen und Oberbürgermeister zu entscheiden.

Zugleich wird bei der Kommunalwahl in Dortmund auch über das Ruhrparlament und den Integrationsrat abgestimmt. Bei der letzten Kommunalwahl konnten die Grünen in Dortmund mächtig abräumen. Wer sitzt dieses Jahr der SPD und dem amtierenden OB Thomas Westphal im Nacken? Wir halten dich hier im Newsblog zur Kommunalwahl in Dortmund auf dem Laufenden.

Kommunalwahl in Dortmund: Wer macht das Rennen?

Dienstag, 9. September 2025

16 Uhr: Thomas Westphal (SPD) möchte sein Amt als Oberbürgermeister in Jürgen-Klopp-Manier gewinnen. Seine Herausfordernden sind:

Alexander Kalouti (CDU)

Katrin Lögering (Grüne)

Fatma Karacakurtoglu (Linke)

Heiner Garbe (AfD)

Michael Kauch (FDP)

Özkan Arikan (Bündnis für Vielfalt und Toleranz)

Michael Bandura (Mensch Umwelt Tierschutz)

Martin Cremer (parteilos)

Christian Gebel (Volt)

Marc Ossau (Freie Wähler)

Olaf Schlösser (Die Partei)

Wofür die aussichtsreichsten OB-KandidatInnen stehen, kannst du hier in unserem Kommunalwahl-Check für Dortmund nachlesen >>>

Bei der Kommunalwahl 2020 sicherte sich Thomas Westphal im ersten Wahlgang knapp 36 Prozent der Stimmen für das Amt des Oberbürgermeisters. In der Stichwahl reichte es dann knapp zum Sieg gegen Andreas Hollstein.

Das Endergebnis bei der Ratswahl 2020 in Dortmund:

SPD: 30,0 Prozent (-8,2)

Grüne: 24,8 Prozent (+9,4)

CDU: 22,5 Prozent (-4,7)

Die Linke: 5,6 Prozent (-1,2)

AfD: 5,5 Prozent (+2,1)

FDP: 3,5 Prozent (+2,1)

Andere: 8,1 Prozent (+1,6)

12 Uhr: Im Vorfeld der Wahl legte sich die Stadt Dortmund mit der AfD an. Mehr dazu hier >>>