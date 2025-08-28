Kirmes in Dortmund: Diese Veranstaltungen solltest du dir ansehen

Ob Osterkirmes ,,FreDolino“, die bunte Karnevalskirmes oder die traditionsreiche Bartholomäus Kirmes – in Dortmund ist das ganze Jahr über Programm. Jedes dieser Feste bietet einen ganz eigenen Charme, abwechslungsreiche Attraktionen und unvergessliche Erlebnisse für Jung und Alt.

Dortmund ist nicht nur für den BVB und das eindrucksvolle Westfalenstadion bekannt, sondern hat auch einige aufregende Volksfeste zu bieten. Ob zu Ostern, Karneval oder im Spätsommer – die Kirmessen in Dortmund versprechen Spaß, Action und Unterhaltung für die ganze Familie. Hier erfährst du, wo die Kirmes in Dortmund stattfindet, wann die Öffnungszeiten sind und welche Highlights du nicht verpassen solltest.

,,FreDolino“ – Die beliebte Osterkirmes in Dortmund

Die ,,FreDolino“ Osterkirmes in Dortmund ist die größte Osterkimres in NRW. Jahr für Jahr lockt sie tausende Besucher auf das Gelände am Fredenbaumpark. Für einen Euro Eintritt kannst du das beliebte Volksfest erkunden.

,,FreDolino“ Kirmes in Dortmund Foto: IMAGO / Hans Blossey

Das bunte Treiben erstreckt sich über 24.000 Quadratmeter und bietet reichlich Platz für Spaß, Genuss und gute Laune. Die ,,FreDolino“ Kirmes hat täglich von 14:00 bis 22:00 Uhr geöffnet – mit Ausnahme des Karfreitags. Da bleibt die Kirmes aufgrund des Feiertags geschlossen.

Welche Attraktionen bietet die ,,FreDolino“ Kirmes?

Freu dich auf ein abwechslungsreiches Erlebnis mit über 100 verschiedenen Attraktionen– von rasanten Fahrgeschäften über Spielstände bis hin zu einer großen Auswahl an leckeren Imbissbuden.

An den Aktionstagen erwarten dich besondere Angebote: Mittwochs ist Familientag – mit Rabatten von 50%. Und auch für die kleinen Kirmesfans ist gesorgt: Dienstags findet ein Kinderprogramm statt, das Unterhaltung und Freude verspricht. An den Samstagen findet ein spektakuläres Feuerwerk statt.

Unser Tipp: Nutze für deine Anreise am besten die öffentlichen Verkehrsmittel (ÖPNV), um stressfrei zum Kirmesgelände zu gelangen.

Alle Infos zur „Fredolino“ Osterkirmes: Öffnungszeiten: täglich von 14:00 bis 22:00 Uhr

Adresse: Fredenbaumpark in Dortmund

Aktionstage: Mittwochs, Dienstags und Samstags

Karnevalskirmes Dortmund – Bunte Stimmung im Herzen der Stadt

Mitten in der fünften Jahreszeit startet die Karneval Kirmes Dortmund. Sie erstreckt sich über den Alten Markt, die Kleppingstraße und rund um die Reinoldikirche.

Das sind die Highlights der Karnevalskirmes:

Losbuden, Karussells und Snackstände für Groß und Klein

Öffnungszeiten variieren je nach Tag, gegen 22 Uhr endet jedoch der Kirmesspaß

Unser Tipp: Der Rosenmontagszug zählt zu den Höhepunkten der Dortmunder Karnevalskirmes – das solltest du auf keinen Fall verpassen

Bartholomäus Kirmes in Dortmund-Lütgendortmund

Im Spätsommer erwartet dich mit der Bartholomäus Kirmes ein traditionsreiches Volksfest im Stadtteil Lütgendortmund. Die Veranstaltung zieht jährlich bis zu 60.000 Besucher an und ist eines der größten Highlights im Dortmunder Westen. Organisiert wird die Kirmes von der Stadt Dortmund und das Festgelände verteilt sich auf die Limbecker Straße bis zum Heinrich-Sondermann-Platz.

Gute Stimmung auf der Dortmunder Kirmes Foto: IMAGO / Friedrich Stark

Das erwartet dich:

Öffnungszeiten ab 14 Uhr , der Krammarkt öffnet schon ab 7 Uhr

, der öffnet schon Zu den beliebtesten Programmpunkten zählen der verkaufsoffene Sonntag und das große Feuerwerk am Montagabend

Nicht nur in Dortmund gibt es aufregende Kirmessen zu entdecken. Weitere tolle Volksfeste im Ruhrgebiet findest du hier: