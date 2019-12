Die Kelly Family spielte am Samstag in Dortmund.

Kelly Family: Irre Szene in Dortmund – plötzlich steht ER mitten auf der Bühne

Dortmund. Was für eine Mega-Überraschung! In diesem Moment staunte selbst Angelo Kelly nicht schlecht. Gerade hatte er den ersten Teil der Show beendet. „Santa Maria" den Abschlusssong des Mega-Albums der Kelly Family, „Over the Hump“ gespielt.

Traditionell auf der Jubiläumstour legt die Band hier eine Pause ein. Macht vorher noch ein Foto. Instagram und Facebook muss schließlich auch bei der Kelly Family ausgiebig bedient werden.

Kelly Family in Dortmund: Plötzlich steht ER zwischen den Stars

Doch wer ist er denn? Steht doch plötzlich ein junger Mann zwischen den Kellys, den man dort normalerweise nicht sieht. Wer es ist? Ein junger Fan der Kellys. Gerade 11 Jahre alt, hatte er ein Plakat gebastelt. Und darauf den Wunsch geäußert, auf eben jenem Bild dabei sein zu dürfen.

Und es sollte klappen, wie man sich an dieser Stelle sicher denken kann. Joey Kelly hatte den jungen Bandfoto-Crasher zuvor auf die Bühne gebeten. Doch nicht nur der Bühnengast sorgte für Erstaunen in der mit 10.000 Menschen restlos ausverkauften Westfalenhalle.

Das ist die Kelly Family:

Die Kelly Family hat sich 1974 gegründet

Die Band besteht aus Mitgliedern der Familie Kelly

Die Familie hat irische Wurzeln

Die Familie begann ihre Karriere als Straßenmusikanten

1979 bekam die Kelly Family ihren ersten Plattenvertrag

Kelly Family: Seit 45 Jahren eine Band

Es ist wohl auch das Zusammenspiel einer Band, die seit nunmehr 45 Jahren Musik macht. Und einem Publikum, das ihr seit Jahrzehnten die Treue hält. Die Lieder sind eingespielt, jeder kennt sie. Jeder, sei er nun Bandmitglied oder Fan, weiß, was er an welcher Stelle zu tun hat.

Bereits im November trat die Kelly Family beim Schlagerboom in den Westfalenhallen in Dortmund auf. Foto: imago images / revierfoto

Da wird geschunkelt, gesungen, geklatscht und in der richtigen Choreografie mitgetanzt.

Hits der Kelly Family:

Over the Hump (1994)

An Angel (1994)

Fell in Love with an Alien (1996)

I can't help myself (1996)

David's Song (1979)

Ein Abend, fast wie unter alten Bekannten. Oder wie Patricia bereits am Anfang des Abends ankündigte: „This is our house, Leute.“ Sie sollte recht behalten.