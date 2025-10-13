Katze liegt zwischen Mülltonnen in Dortmund – was dann passiert, grenzt an ein Wunder

Aufmerksame Anwohner entdeckten in Dortmund eine Katze, die vollkommen geschwächt zwischen Mülleimern lag. Als man die Besitzerin der Katze ausfindig machte, grenzte es an ein Wunder – denn die Katze Marie war ganze acht Jahre lang verschwunden. Endlich hat Marie ihren Weg nach Hause gefunden, begleitet von Tränen voller Dankbarkeit und Erleichterung ihrer Besitzerin Stefanie.

Marie wurde von Anwohnern gefunden und bei der Tierschutzorganisation „Arche 90 e.V.“ gemeldet. Das Tier lag völlig geschwächt zwischen mehreren Mülltonnen. Dany von der Tierschutzorganisation berichtet: „Sie konnte nicht aufstehen und hatte Probleme mit den Hinterläufen.“ Sofort wurde Marie zu einer Tierärztin in Dortmund gebracht.

Katze Marie hatte starke Schmerzen

Während der Fahrt versuchte die Tierschützerin Dany sofort, den Besitzer der Katze zu finden. Und tatsächlich konnte sie schnell eine Tasso-Nummer ausfindig machen. Auf Facebook berichtet die Tierschutzorganisation „Arche 90 e.V.“, dass ein Name, eine Adresse in Dortmund und eine Telefonnummer ermittelt werden konnten. Doch bei dem Versuch, Maries Besitzer zu erreichen, ging niemand ans Telefon.

Zwischenzeitlich wurde die Katze von einer Tierärztin in Dortmund behandelt – mit erschreckenden Ergebnissen. Marie leidet an Arthrose und an Spondylose, einer Erkrankung der Wirbelsäule. Betroffen berichtet Dany auf Facebook: „Die Kleine muss unfassbare Schmerzen gehabt haben.“ Doch Marie konnte schnell geholfen werden. Sie erhält nun Schmerzmittel und entzündungshemmende Medikamente, um die Beschwerden zu lindern.

Dortmund: Wiedersehen nach acht Jahren

Nach dem Arztbesuch wurde Marie zunächst in einen Quarantäneraum im Vereinsheim gebracht. Alle Versuche, mit ihrer Besitzerin in Kontakt zu treten, scheiterten jedoch – doch der Fall ließ die Tierschützerin nicht los. Kurzerhand fuhr sie zu der angegebenen Adresse in Dortmund und klingelte dort. Die Bewohnerin der Wohnung wollte sie jedoch zunächst abwimmeln. Amüsiert berichtet Dany: „Die Frau dachte wohl, ich wollte Spenden sammeln.“

Doch dann stellte sich Dany als Tierschützerin vor und berichtete vom Fund von Marie. Erst herrschte Stille, dann erklang die hörbar bewegte Stimme aus der Gegensprechanlage: „Ist das etwa meine Marie? Sie lebt? Sie lebt? Das gibt es doch gar nicht!“ Tränenüberströmt empfing Maries Besitzerin die Tierschützerin. Ganze acht Jahre lang war Marie verschwunden, und ihre Besitzerin, Stefanie, hatte bereits die Hoffnung aufgegeben.

Ein Schicksalsschlag, den Stefanie nur schwer verarbeiten konnte. „Marie war meine Seelenverwandte, meine Herzenskatze“, erinnert sich Stefanie. Monatelang hatte sie nach Marie gesucht – jedoch ohne Erfolg. Zwischenzeitlich war sie sogar umgezogen, jedoch ließ sie der Verlust von Marie nie los. Doch wie ein Wunder tauchte Marie nach acht Jahren wieder auf und fand ihren Weg zurück nach Hause. Tatsächlich wurde Marie in der Nähe der Wohnung gefunden, in der Stefanie in der Zeit von Maries Verschwinden gelebt hat.

Beim Wiedersehen zwischen Marie und Stefanie blieb wohl kein Auge trocken. Stefanie schloss die Katze sofort schluchzend in die Arme und Marie schmiegte sich direkt an ihre Besitzerin. Die Liebe zwischen den beiden war sofort spürbar – es wirkte, als ob Marie und Stefanie nicht einen Tag voneinander getrennt gewesen wären. Ab sofort gehen die beiden wieder gemeinsam durchs Leben. Stefanie möchte ihre Marie nie wieder hergeben, die wie ein Wunder nach acht Jahren zu ihr zurückgefunden hat.