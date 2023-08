Katze in Dortmund aus verwahrloster Wohnung gerettet – Tierheim erschrickt bei ihrem Anblick

Eine Katze in Dortmund wurde aus einer verwahrlosten Wohnung gerettet. Als das Tier bei der Tierschutz Organisation Arche 90 ankam, schockte das die Tierfreunde, weil die Katze in so einem schlechten Zustand war.

Für die Katze in Dortmund war es ein Glücksfall, dass sich die Tierschutz Organisation Arche 90 um das Tier gekümmert hat. Vor allem aber auch, weil der Vierbeiner nicht allein gekommen ist.

Katze in Dortmund hatte schwarze Ohren

Die Tierschutz Organisation Arche 90 hat im Juni Zuwachs von zwei Katzen bekommen, die zuvor aus einer völlig verwahrlosten Wohnung gerettet wurden. Bei den Katzen handelt es sich um Mila, das Muttertier, und Simba, ihren Sohn. Da insbesondere Mila sehr mager war und die Ohren der beiden von innen sehr schwarz waren, wurde die Katzen erstmal zum Tierarzt gebracht und behandelt.

Nach einer gründlichen Behandlung konnten die beiden Katzen dann einen Tag später zu der Tierschutz Organisation Arche 90. Mama Mila ist ca. 1 ¼ Jahre alt und wurde in Griechenland geboren. Die Katze kam ungefähr im September 2022 nach Deutschland. Simba ist ca. 14 Wochen alt und beides sind europäische Kurzhaar Katzen (EKH).

Beide EKH-Katzen sind geimpft und haben einen Chip. Der schwarze Dreck ist mittlerweile aus den Ohren raus. Natürlich wurden beide auch entwurmt und geimpft. Beide Katzen sind sehr verspielt und schmusen gerne mit Menschen. Außerdem sind Mila und Simba verträglich mit Artgenossen, da in ihrem alten Zuhause noch andere Katzen lebten. Auch an Kinder und Hunde sind die beiden gewöhnt.

Katze in Dortmund sucht neues Zuhause

Gerne würde Simba bei seiner Mama bleiben und mit ihr in ein neues Zuhause ziehen. Ein katzensicherer Balkon wäre dabei schön. Freigang kann bei Mila auch gewährt werden, dann aber erst nach einer entsprechenden Eingewöhnungszeit. Bei Simba wird es erst nach der Kastration möglich sein, die etwa in einem Vierteljahr vorgenommen werden kann.

Wenn du Interesse an den Katzen hast, dann kannst du dich gerne bei der Tierschutz Organisation Arche 90, entweder über das Infotelefon unter (0231) 875397 oder direkt über das Kontaktformular mit dem Betreff „Tiervermittlung“ melden.