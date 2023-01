Karstadt in Dortmund kapituliert vor Energiekrise – bittere Nachricht für Kunden

Die gestiegenen Energiekosten machen aktuell vor niemandem Halt – da ändert auch das neue Jahr wenig. Neben Privatpersonen leiden auch unter Unternehmen und Konzerne unter der Situation – Galeria Karstadt Kaufhof in Dortmund zieht deshalb nun drastische Konsequenzen.

Galeria Karstadt Kaufhof in Dortmund: Kunden müssen sich umstellen

Per Aushang hat Galeria Karstadt Kaufhof im Westenhellweg in Dortmund seine Kunden in letzter Woche über die weitreichende Entscheidung informiert, wie „Ruhr24“ berichtet.

„Wir sparen Energie. Kleine Maßnahmen mit großer Wirkung. Für den Klimaschutz. Und zur Senkung des Energieverbrauchs. Für uns gemeinsam. Aus diesem Grund ändern wir zum 2. Januar unsere Öffnungszeiten. Dankeschön für Ihr Verständnis“, heißt es auf dem gelb-grünen Zettel in der Schaufensterscheibe.

Das ist Galeria Karstadt Kaufhof:

Galeria Kaufhof und Karstadt waren im Jahr 2019 fusioniert

es entstand ein neues Logo und der Name Galeria Karstadt Kaufhof

Fusion kostete bereits viele Arbeitsplätze

die Corona-Pandemie kostet den Konzern nach eigenen Angaben rund 1,4 Milliarden Euro

Ab kommenden Montag ticken die Uhren also anders in der Dortmunder Filiale. Doch wie genau werden die Öffnungszeiten von Galeria Karstadt Kaufhof geändert?

Galeria Karstadt Kaufhof in Dortmund: 30 Minuten weniger Zeit zum Shoppen

Bisher hatte das große Einkaufszentrum in Dortmund wochentags von 9.30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Künftig wird Galeria Karstadt Kaufhof allerdings eine halbe Stunde später aufmachen, wie das Unternehmen gegenüber „Ruhr24“ angibt.

„Die Öffnungszeiten in der Galeria-Filiale in Dortmund sind von 10 bis 20 Uhr. So wird es auch den Kunden in der Filiale kommuniziert“, heißt es in einer Stellungnahme.

Ob die halbe Stunde weniger Zeit für die Galeria Karstadt Kaufhof-Kunden in Dortmund schon der Beginn eines schleichenden Abschieds ist, wird sich zeigen – schließlich stellt der Konzern vor der Insolvenz.