Hund wird zum Helden! Fremder begrabscht junge Frau – dann schreitet ihr Vierbeiner ein

Lünen. Wenn der Hund zum Helden wird!

Eine junge Frau war am Freitagabend mit ihrem Hund in Lünen spazieren. Auf der Schillstraße wird sie von einem unbekannten Mann angesprochen. Während des Gesprächs kommt der Fremde der 22-jährigen Lünerin immer näher - bis er ihr plötzlich in den Intimbereich fasst.

Darauf schreit die junge Frau um Hilfe.

Hund greift beherzt ein und schützt sein Frauchen

Ihr Hund erkennt offensichtlich die gefährliche Situation für sein Frauchen. Unvermittelt beißt er dem Tatverdächtigen in die Hand. Die Frau flüchtet nach Hause, der Verdächtige folgt ihr. Doch als der Vater der Lünerin den Verfolger entdeckt, ruft er umgehend die Polizei.

Umgehend flüchtet der Tatverdächtige, als er mitbekommt, dass die Polizei gerufen wird.

Polizei findet Verdächtigen am Boden liegend

Bei der Fahndung greifen Polizisten den Mann auf einem Verbindungsweg zum Seepark Lünen auf dem Boden liegend auf. Der 22-Jährige, der in Lünen lebt, hatte offensichtlich getrunken und eine blutende Verletzung an der rechten Hand.

Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam. „Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Ausnüchterung wurde er aufgrund fehlender Haftgründe entlassen“, erklärt Polizeisprecherin Cornelia Weigandt. Die Ermittlungen wegen sexueller Nötigung dauern an. (mb)