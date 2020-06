Hund in Dortmund: „Unerträglicher Geruch “ – Tierhelfer machen Schock-Fund in Wohnung

Dortmund. Erneut hat die Tierschutzorganisation „Arche“ einen schockierenden Fund in einer Wohnung in Dortmund gemacht.

Allerdings war die Situation dieses Mal noch dramatischer als vergangene Woche (hier mehr dazu), als die Tierhelfer am Donnerstag einen schlimm vernachlässigten Hund fanden.

„Ein unerträglicher Geruch nach Kot und Urin“ trat aus der Wohnung in Dortmund, heißt es von der „Arche“.

Dortmund: Tierhelfer machen Schock-Fund in Wohnung

Es waren schockierende Momente für die Tierschützer der „Arche“, als sie am Donnerstag an einer Wohnung in Kirchlinde (Dortmund) ankamen. Sie waren über einen Anruf über einen Hund informiert worden und befürchteten bereits Schlimmes.

An der Wohnung angekommen, öffnete den Tierhelfern niemand die Tür. Erst beim dritten Versuch hörten sie schließlich Geräusche aus der Wohnung. Also riefen sie die Polizei, mit deren Anwesenheit sie endlich Zugang zu der Wohnung bekamen. In der Wohnung drang ihnen dann plötzlich „ein unerträglicher Geruch nach Kot und Urin“ in die Nase.

Dann das „Déjà-vu“: Sie fanden eine völlig abgemagerte Schäferhündin vor, „die nur noch aus Haut und Knochen bestand“, wie sie auf ihrer Homepage schreiben. Sofort brachten sie das Tier in eine Tierklinik.

----------------------

Dort wurde die Schäferhündin gewogen und brachte bloß noch 19,5 Kilogram auf die Waage - ein äußerst kritischer Zustand.

Hund in Dortmund: Der Hund kämpft ums Überleben. Foto: Foto: Tierschutzverein „Arche 90“

---------------------------------------

Schäferhund war dem Tode nahe

Erst in der vergangenen Woche seien die Tierschützer bereits über den Zustand einer Hündin in Kirchlinde schockiert gewesen, doch nun sei dies noch einmal getoppt worden.

Hund in Dortmund: Ob die Schäferhündin überleben wird, ist unklar. Foto: Foto: Tierschutzverein „Arche 90“

„Ob die Hündin es schaffen wird“, können sie nicht sagen. Doch die Tierschützer versprechen: „Das Team der Tierklinik wird ihr möglichstes geben.“ (nk)

