Hund in Dortmund: Tierleiche in Kanal entdeckt – Detail lässt Grausames erahnen

Musste dieser Hund in Dortmund in seinen letzten Lebensminuten Schreckliches erleiden?

Vor einigen Tagen wurde eine Hündin in der Nähe der Kanalbrücke in Dortmund gefunden, ihre Leiche trieb im Wasser. Die Polizei Dortmund sucht nun gemeinsam mit der Tierschutzorganisation „Arche90“ nach Hinweisen zu dem toten Tier, weil ein schockierender Verdacht im Raum schwebt.

Toter Hund in Dortmund weist schockierendes Detail auf

Am Mittwoch (17. Mai) machte die Dortmunder Tierschutzorganisation „Arche90“ auf den traurigen Hunde-Fund aufmerksam. Zu Fotos der toten Hündin der Rasse Cane Corso wird gefragt, wer diese kennt. Das Tier wurde bereits eine Woche zuvor tot im Wasser am Dortmunder Hafen (am Anleger St. Monica) treibend gefunden – und war zum Zeitpunkt des Fundes noch nicht lange tot.

Während die Hintergründe zu der toten Hündin und ihre Herkunft auch eine Woche später noch unklar sind, sorgt allerdings ein Detail an ihrem Körper für einen Verdacht, der Tierfreunden fast das Herz zerbrechen lässt. So hatte der tote Vierbeiner einen rund „handteller-großen Tumor im Kopfbereich“, schreibt die „Arche90“.

Unter dem Facebook-Beitrag sprechen viele Menschen aus, was so manch einer wohl denkt: Wurde die Hündin etwa absichtlich im Wasser ertränkt, damit ihre Behandlung nicht bezahlt werden muss?

Hund in Dortmund absichtlich getötet?

So schreibt eine Frau: „Oh mein Gott, da kann man nur hoffen, dass es ein Unfall des Hundes war. Wenn die Halter sich des Tieres so entledigen wollen, Gnade Ihnen Gott.“ Eine andere ist sich dagegen sicher, dass „wenn es ein Unfall gewesen wäre, der Besitzer sich bestimmt schon auf die Suche nach seinem Hund gemacht hätte“ und man so nicht sieben Tage später noch nach Hinweisen zu dem Tier suchen müsste.

Eine weitere Facebook-Nutzerin glaubt zwar ebenfalls nicht an einen Unfall, gibt aber dennoch zu bedenken: „Diese Kanäle sind Jahr für Jahr echte Todesfallen für alle möglichen Tiere, weil sie – wenn sie erstmal drin sind – durch die betonierten Einfassungen einfach nicht mehr raus kommen.“

Wer etwas zu dem Schicksal der armen Hündin aus Dortmund weiß oder etwas Verdächtiges mitbekommen hat, möge sich gerne an die „Arche90“ wenden (0231 – 87 53 97 oder info@arche90.de), die die Aussagen dann an die Polizei Dortmund weitergibt.