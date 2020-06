Von einem Balkon in Dortmund tropften Kot und Urin eines Hundes. (Symbolbild)

Hund: Kot tropft von Balkon in Dortmund – Rettern bietet sich grausames Bild

Dortmund. Es müssen schreckliche Momente für die Retter der Tierschutzorganisation „Arche 90“ gewesen sein. Ein Bild des Grauens erwartete sie in einer Wohnung in Dortmund. Gestank, Unrat, Unmenschlichkeit. Und in alledem ein dem Tode geweihter Hund.

Am Dienstag fand der Tierschutzverein „Arche 90“ einen Hund in einem erbärmlichen Zustand. Anrufer aus dem Stadtteil Dortmund-Kirchlinde hatten gemeldet, dass Hunde-Kot und -Urin von einem Balkon in ihrem Haus tropfte.

Hund in Dortmund in erbärmlichem Zustand

Zuerst wollte der Mieter der betroffenen Wohnung in Dortmund die Helfer an der Tür abwimmeln. „Als wir dann aber angekündigt haben, den Fall dem Veterinäramt zu melden, ließ er uns herein“, erzählt Gabi Beyer von „Arche 90“ auf der Internetseite des Vereins.

Die Mischlingshündin aus Dortmund beim Tierarzt. Foto: Tierschutzverein „Arche 90“

In der Wohnung fanden die Helfer schließlich eine abgemagerte, sehr schwache Mischlingshündin. „Sie war nur noch Haut und Knochen“, erinnert sich Beyer, die mit dem Vierbeiner zum Tierarzt fuhr.

Tierarzt versorgt Mischlingshündin

Beim Tierarzt angekommen stellte sich heraus, dass die Hündin nur noch 24 Kilo wog. Normal wäre das doppelte Gewicht. Die Tierärzte versorgten die Hündin und hängten sie an einen Tropf.

Die Tierärzte versorgten die Hündin. Foto: Tierschutzverein „Arche 90“

Die Hilfe kam zu spät - die Hündin stirbt

Doch all die Bemühungen der Helfer kamen zu spät. Wie „Arche 90“ am Pfingstmontag mitteilte, ist die Mischlingshündin tags zuvor gestorben. (nr)