Hund in Dortmund als Fußball benutzt – jetzt hat seine Betreuerin traurige Neuigkeiten: „Leider ist das noch nicht alles“

Dortmund. Die schreckliche Misshandlung von Hund Sweety in Dortmund hat zum Jaheswechsel bundesweit für Aufsehen gesorgt.

Der Hunde-Welpen wurde von Kindern als Fußball benutzt und wild herumgeworfen. Jetzt gibt es traurige Neuigkeiten von dem gequälten Hund aus Dortmund.

Hund Sweety aus Dortmund bleibt das Sorgenkind der „Arche 90“. (Archivbild) Foto: Tierschutzorganisation Arche90 e. V.

Nach seinen Misshandlungen sei Sweety nach Angaben seiner Betreuerin Gabi Bayer extrem verhaltensauffällig. „Er zuckt mit dem Kopf, als ob er Ticks hätte“, so die Tierschützerin vom Tierschutzverein „Arche 90“ und weiter: „Außerdem ist er geistig nicht so weit entwickelt, wie es in seinem Alter normal wäre.“

Hunde-Welpen Sweety hat leider diverse Probleme. Foto: „Arche 90“

Man habe ihn deshalb vom Tierarzt untersuchen lassen. Dabei sind bittere Wahrheiten ans Licht gekommen.

So seien die Hirnhäute des kleinen Welpen aus Dortmund geschwollen: „Die Tierärzte haben allerdings keine Infektion gefunden – weder mit Bakterien noch mit Viren“, so Bayer. Die Ursache sei unbekannt.

Ob es mit den schrecklichen Misshandlungen zusammenhängt, die Sweety über sich ergehen lassen musste, ist nicht zu ermitteln. Die traurige Geschichte von Hund Sweety aus Dortmund liest du hier >>>

„Leider ist das noch nicht alles“, teilte der Tierschutzverein mit.

Hund aus Dortmund bleibt ein Sorgenkind

Zu allem Überfluss haben die Tierärzte aus Dortmund auch noch Arthrose im rechten Bein entdeckt. Die degenerative Gelenkerkrankung sei sehr ungewöhnlich in jungen Jahren.

„Wir überlegen jetzt, wie wir ihm helfen können“, teilt Gabi Bayer mit. Eine Operation sei möglich. Dabei bestehe aber die Gefahr von Komplikationen. Deshalb lassen sich die Verantwortlichen der „Arche 90“ mit der Entscheidung zunächst Zeit.

Bis dahin soll Sweety Schmerzmittel und Physiotherapie erhalten. Der Welpe bleibt also ein Sorgenkind der Tierschützer. Derweil hat sich die Familie, die sich an dem Hund vergangen haben soll, einen neuen Hund angeschafft. Mehr dazu liest du hier >>> (ak)