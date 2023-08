Hochzeit in Dortmund zwischen Mülltonnen! Für Brautpaar geht ein Traum in Erfüllung

Die Hochzeit ist für viele der Tag aller Tage! Es soll romantisch sein, man lädt alle seine Liebsten ein, Deko, Kleid, Essen, Party – alles muss stimmen. Doch an so einem wichtigen Datum kann auch viel schiefgehen. Eine Hochzeit in Dortmund fand jetzt zwischen Mülltonnen statt.

Doch das störte das Brautpaar überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil – für die beiden ging an diesem Tag ein Traum in Erfüllung!

Hochzeit in Dortmund findet zwischen Mülltonnen statt

Aber jetzt einmal von vorne: Kevin (39) und Franziska (31) Neuhaus ließen sich am Freitag (25. August) im Dortmunder Standesamt trauen. Während die Hochzeits-Zeremonie noch in vollem Gange war, begannen einige Leute die Eingangshalle zu schmücken. Jetzt denkt man natürlich an Herzluftballons, Blumen oder Konfetti. Aber weit gefehlt: Plötzlich wurden zwei Mülltonnen hereingeschoben, wie die „Ruhr Nachrichten“ berichteten. Auf ihnen prangten Fotos des Brautpaares. Hat sich da jemand einen üblen Scherz erlaubt? Vielleicht ein eifersüchtiger Ex-Freund?

Zum Glück nicht! Denn die ungewöhnliche Hochzeits-Deko hat einen ganz besonderen Hintergrund. Kevin und Franziska haben sich nämlich beim Dortmunder Entsorgungsunternehmen EDG kennen- und lieben gelernt. Die Braut arbeitet in der Personalabteilung des Betriebs in Dortmund, der Bräutigam in der Fahrzeugbeschaffung.

Die Mülltonnen waren längst nicht alles

Aber die beklebten Mülltonnen im Standesamt waren noch nicht alles bei dieser ungewöhnlichen Hochzeit in Dortmund. Ein echter Hingucker waren auch die gelben Müllfahrzeuge auf dem Friedensplatz, die ihre Sirenen für das verliebte Paar leuchten ließen. Auch der Tunnel aus Besen, durch den das Hochzeitspaar nach der Trauung gehen musste, kam von den kreativen Gästen.

Bei so viel Spaß und Liebe, die hier in Dortmund in der Luft lag, störte niemanden, dass es draußen regnete. Franziska und Kevin machten sich einen traumhaften Tag mit ihren Liebsten.