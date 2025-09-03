Herbert Grönemeyer meldet sich nach Dortmund-Konzert zu Wort – auch Bochumer horchen auf

Mit einem Akustik-Konzert startete Herbert Grönemeyer in der Dortmunder Westfalenhalle seine neue Konzertreihe. Er trat auf einer Bühne in der Hallenmitte auf und spielte über zweieinhalb Stunden lang Hits aus seinem Repertoire. Dabei präsentierte er Klassiker in einem neuen Unplugged-Arrangement und einige Songs, die vor allem eingefleischte Fans kennen.

Grönemeyer wurde von seiner Band, Orchestermusikern und Mitgliedern des Rundfunkchors Berlin begleitet. Die rund 15.000 Zuschauer in Dortmund sangen viele Texte begeistert mit und sorgten für ausgelassene Stimmung. Unter dem Motto „mittendrin – akustisch“ begann die ausverkaufte Konzertreihe. Grönemeyer wird insgesamt fünf Akustik-Konzerte in Dortmund spielen. Zwei weitere folgen in Berlin.

Herbert Grönemeyer meldet sich nach Dortmund-Konzert zu Wort

Bis zum 12. September werden insgesamt etwa 90.000 Fans die Möglichkeit haben, die Shows live zu erleben. Sie bekommen dabei einen Vorgeschmack auf Grönemeyers neues Unplugged-Album „Von allem anders“, das am 17. Oktober erscheint. Vor genau 30 Jahren veröffentlichte er seine erste Unplugged-Platte im Rahmen der MTV-Reihe.

Für den in Bochum aufgewachsenen Musiker ist die Dortmunder Westfalenhalle ein besonderer Ort. „Für mich war die Dortmunder Westfalenhalle immer der Madison Square des Ruhrgebiets“, erklärte Grönemeyer zu Beginn seines Konzerts. Besonders freute ihn, hier aus Anlass des 100. Geburtstags der Halle auftreten zu dürfen. Der Abend fühlte sich für ihn an wie ein Heimspiel, das er als große Ehre empfand.

Auch Bochumer horchen auf

Grönemeyer performte über 30 Akustik-Versionen aus verschiedenen Jahrzehnten seines Schaffens. Er begeisterte mit Balladen wie „Flugzeuge im Bauch“ und Hits wie „Mensch“ oder „Bochum“. Die neuen Songs kamen ebenfalls gut an. Die Ballade „Flieg“ feierte ihre Bühnenpremiere.

Für Gänsehaut sorgten Lieder wie „Der Weg“ und „Halt mich“. Bei schnelleren Stücken wie „Zeit, dass sich was dreht“ war ihm die Spielfreude anzumerken. Zum Schluss spielte er die Gute-Laune-Zugabe „Mambo“ und verabschiedete sich mit den Worten: „Es war hinreißend. Es war völlig überwältigend.“ Am Donnerstag (4. September), Freitag (5. September), Sonntag (7. September) und Montag (8. September) folgen die weiteren Konzerte in Dortmund.

