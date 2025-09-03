Frau hilft Mann am Dortmunder Hauptbahnhof beim Ticketkauf – dann wird sie vergewaltigt!

Schreckliche Tat am Dortmunder Hauptbahnhof! Am 1. September erschien eine Frau (22) gegen 21.25 Uhr auf der Wache der Bundespolizei. Sie teilte den Beamten mit, dass sie zuvor vergewaltigt worden sei. Dabei hätte sie gegen 20.30 Uhr einem Unbekannten beim Kauf eines Bahntickets geholfen.

Im Anschluss hätte sie mit dem Mann gemeinsam eine Zigarette geraucht. Dann das Perfide: Er forderte sie mehrfach zum Sex auf, was sie ablehnte. Daraufhin sei sie am Hauptbahnhof Dortmund vergewaltigt worden.

Frau wird am Dortmunder Hauptbahnhof vergewaltigt!

Da sie gegenüber der Bundespolizei angegeben hatte, dass sie zuvor mit dem Mann durch den Bahnhof gegangen sei, führten die Bundespolizisten eine Videoauswertung durch. Dadurch konnte der Mann aus Mali identifiziert werden.

Am Dienstagmorgen (2. September) erkannte dann einer der Beamten, der das Videomaterial sichtete, den Mann am Hauptbahnhof Dortmund wieder. Eine Streife nahm den 42-Jährigen vorläufig fest, brachte ihn zur Dienststelle. Dort wurde er via Fingerabdruck-Scan zweifelsfrei identifiziert.

Er war schon polizeibekannt, wurde von mehreren Staatsanwaltschaften gesucht und hatte ein Flugticket nach Spanien bei sich. Da bei ihm Fluchtgefahr bestand, kam er in Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird jetzt weiter ermittelt.